Tráiler se impacta contra Hospital Militar en alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX

La mañana de este lunes 19 de febrero, un tráiler de plataforma terminó impactado en la entrada principal del Hospital Militar, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX). El hecho ocurrió en Calzada Chivatitos en la colonia Molino del Rey, donde el conductor, al ir circulando sobre esta calzada con dirección a Paseo de la Reforma, se detuvo.

Versiones de testigos refieren que este se bajó a pedir una dirección, cuando la pesada unidad arrancó deteniéndose con la puerta principal del hospital. Al momento el operador de la pesada unidad, no sabe qué fue lo que ocurrió.

#ReporteVialFIA | Tráiler se impacta contra Hospital Militar en la calzada de #Chivatito.



Versiones de testigos refieren que el chofer se bajó a pedir una dirección, cuando la pesada unidad arrancó, deteniéndose con la puerta principal del hospital.



🎥| @PLATA11CDMX pic.twitter.com/IcGkviwpDm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 19, 2024

En el hecho, además de los daños a las instalaciones militares, una motocicleta de la Subsecretaria de control de Tránsito de la SSc resultó dañada. Afortunadamente, no hay personas lesionadas y el conductor fue detenido por la subsecretaría de control de tránsito que rápidamente llegaron al lugar.

Mientras, agentes de tránsito realizaron maniobras para liberar y trasladar la unidad hacia la agencia territorial correspondiente, donde el conductor y su seguro tendrán que responder por los daños. Pocos minutos después, el tráiler fue retirado del lugar.

Los daños fueron evidentes, pues una de las dos puertas quedó totalmente tirada por la parte frontal del pesado vehículo, por lo que se tendrán que reparar.

Encuentran sin vida a un hombre en una combi estacionada en alcaldía Miguel Hidalgo

Aunado a ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) encontraron sin vida a un hombre que se encontraba abordo de una combi estacionada en la calle Lago Bolsena y Lagos Mask en la colonia Anáhuac Manzanos de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según los primeros reportes, el hombre vivía en el vehículo y no se encontraron signos de violencia. Por su parte, la SSC todavía no ha emitido algún comunicado oficial, por lo que no se conoce la identidad del hombre que murió, así como las causas.