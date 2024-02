Encuentran sin vida a un hombre en una combi estacionada en alcaldía Miguel Hidalgo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) encontraron sin vida a un hombre que se encontraba abordo de una combi estacionada en la calle Lago Bolsena y Lagos Mask en la colonia Anáhuac Manzanos de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según los primeros reportes, el hombre vivía en el vehículo y no se encontraron signos de violencia. Por su parte, la SSC todavía no ha emitido algún comunicado oficial, por lo que no se conoce la identidad del hombre que murió, así como las causas.

#CDMX | Encuentran sin vida a un hombre dentro de una combi estacionada en Lago Bolsena y Lagos Mask en la colonia Anáhuac Manzanos en la @AlcaldiaMHmx.



🎥| @PLATA11CDMX pic.twitter.com/x7fAV2Q8YC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 19, 2024

Detienen a presunto líder de célula delictiva que opera en Tláhuac

Agentes de la SSC detuvieron al presunto líder de una célula delictiva que opera en Tláhuac, así como a nueve personas más. Aseguraron también más de 3 mil dosis de droga, armas, cartuchos, así como teléfonos celulares.

Esto se dio en atención a las denuncias de un grupo de personas que presuntamente se dedicaban al despojo de inmuebles, venta de narcóticos, extorsión y homicidio, entre otras actividades ilícitas en la alcaldía Tláhuac.

En una acción coordinada oficiales de la #SSC detuvieron a un hombre, posible líder de una célula delictiva y cumplimentaron seis órdenes de cateo en las alcaldías @TlahuacRenace, @IztacalcoAl y @XochimilcoAl. https://t.co/ZHfcU53lS6 pic.twitter.com/LE7iItbfc3 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 19, 2024

Fue así que se realizaron diversos cateos para poder aprehender a las personas antes mencionadas: