¿Qué pasa en el Metro CDMX? Horario especial de Fin de Año y reporte en vivo hoy 31 de diciembre
¡Último día del 2025! Conoce el horario especial del Metro CDMX para este 31 de diciembre, así como las estaciones que tienen el reporte de retrasos al momento.
¡Buen día y feliz Nochevieja! Llegamos al último día del año. Este miércoles 31 de diciembre de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX inició operaciones a las 05:00 hora, pero ojo: Hoy es un día clave para la movilidad: hay horario extendido en algunas líneas por el concierto de Fin de Año en Reforma, pero el resto de la red podría operar con intervalos largos por la baja afluencia matutina.
Aquí te contamos todo para que llegues a la cena a tiempo.
¿A qué hora cierra el Metro CDMX hoy miércoles 31 de diciembre?
¡Toma precauciones y no te quedes varado! El Metro CDMX ha anunciado ajustes importantes en sus horarios de operación para despedir el 2025 y recibir el 2026.
Considera que habrá modificaciones: el cierre se adelantará el miércoles 31 de diciembre de 2025, con la última corrida partiendo de las terminales a las 22:30 horas, con el objetivo de concluir operaciones a las 23:00 horas.
Por su parte, el jueves 1 de enero de 2026 se aplicará el horario de día festivo (07:00 a 24:00 horas), permitiendo el acceso con bicicletas.
Denuncian hombre bajo presunto uso de estupefacientes en la Línea B
"Esta persona viene bajo el efecto de algún estupefaciente y está pateando a los usuarios que pasan frente a el, Línea B dirección Buenavista", señala usuario del Metro CDMX.
Buen día, se canaliza con el área de seguridad para su atención.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 31, 2025
Línea 8 con reclamos en el avance de trenes
Toma previsiones: Ante cuestionamientos, el Metro CDMX informa que, si bien la Línea 8 no presenta averías, se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales.
Considera demoras más amplias a lo habitual en ambas direcciones.
Buen día. Al momento la Línea 8 no presenta averías, se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 31, 2025