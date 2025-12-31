¿Qué pasa en el Metro CDMX? Horario especial de Fin de Año y reporte en vivo hoy 31 de diciembre

¡Buen día y feliz Nochevieja! Llegamos al último día del año. Este miércoles 31 de diciembre de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX inició operaciones a las 05:00 hora, pero ojo: Hoy es un día clave para la movilidad: hay horario extendido en algunas líneas por el concierto de Fin de Año en Reforma, pero el resto de la red podría operar con intervalos largos por la baja afluencia matutina.

Aquí te contamos todo para que llegues a la cena a tiempo.

¿A qué hora cierra el Metro CDMX hoy miércoles 31 de diciembre?

¡Toma precauciones y no te quedes varado! El Metro CDMX ha anunciado ajustes importantes en sus horarios de operación para despedir el 2025 y recibir el 2026.

Considera que habrá modificaciones: el cierre se adelantará el miércoles 31 de diciembre de 2025, con la última corrida partiendo de las terminales a las 22:30 horas, con el objetivo de concluir operaciones a las 23:00 horas.

Por su parte, el jueves 1 de enero de 2026 se aplicará el horario de día festivo (07:00 a 24:00 horas), permitiendo el acceso con bicicletas.