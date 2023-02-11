¿Dinotransportes? Semovi creó su propia Red de Movilisauria en CDMX

La fiebre de las dinoprofesiones ha invadido las redes sociales durante las últimas semanas, tanto que la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) se unió a la tendencia lanzando la Red de Movilisauria, con imágenes de dinosaurios bebés que demuestran cómo se vería el transporte público de la capital del país.

Desde el Metrosaurio hasta la Ecobicisauria, la Semovi innovó por medio de sus redes oficiales, incluyendo los 8 transportes característicos de la capital del país, presentando al:



Rutasaurio Tren Ligesaurio Ecobicisauria RTPsaurio Trolebúsaurio Metrosaurio Metrobúsaurio Cablebúsaurio

La exhibición de la Red de Movilisauria incluyó cada uno de los transportes de la CDMX, los cuales combinaron con el sufijo de las palabras “dinosaurio” y “dinosauria”, dando como resultado las enternecedoras imágenes.

¿El transporte de la CDMX como si fuera dinosaurios? Semovi lo hizo posible

|SEMOVI

Cada una de las imágenes fue replicada mencionando al medio de transporte en cuestión, pero también tomando en cuenta a quienes laboran en él, como el RTPsaurio, que es un dinosaurio verde con sombrero, el cual va a bordo de uno de estos enormes autobuses.

¿Cuál es tu dinotransportes favorito?|Semovi

Además, el diseño de la Red de Movilisauria incluye el color representativo de cada medio de transporte, como por ejemplo los famosos camiones morados que entraron en circulación para sustituir a los antiguos autobuses verdes que se usaron durante décadas en la CDMX.

|SEMOVI

Rápidamente, la publicación cobró cientos de comentarios por parte de los usuarios, quienes no pudieron evitar morir de ternura con las imágenes, y para ti, ¿cuál es tu favorito?

|SEMOVI

¿Cómo iniciaron las profesiones de dinosaurios?

La tendencia de las dinoprofesiones surgió de la cuenta de Instagram “The AI Dreams”, un perfil y creador de contenido especializado en Inteligencia Artificial.

Las publicaciones generaron ternura y mucha curiosidad para los usuarios, ya que se trataba de pequeños dinosaurios inmersos en el mundo laboral de distintas profesiones.

Desde que las imágenes cobraron relevancia, distintas personalidades como la Semovi o incluso la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se han sumado a la fiebre de los dinosaurios.

Sheinbaum compartió en sus redes sociales una imagen de un dinosaurio al que decidió bautizar como “Sheinbaumsaurio”.

Las ilustraciones son creadas en MidJourney por los usuarios para darles aspecto de dinosaurios y han innovado, desde profesiones hasta cómo se vería el transporte público de la capital del país.