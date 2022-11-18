Transporte público en Qatar 2022, ¿cómo funciona y cuánto cuesta?

El Mundial de Qatar 2022, uno de los eventos deportivos más esperados del mundo, está a uno cuantos días de comenzar, por lo que las personas que viajaron hasta allá no solo tendrán la oportunidad de vivir la enorme fiesta de fútbol, sino que conocerán una nueva cultura y forma de vida.

Una de las preguntas más grandes sobre Qatar 2022 es acerca del transporte público, ya que se desconoce la manera en la que se trasladaran los aficionados, por lo que hoy te explicamos cómo funciona y cuánto cuesta movilizarse en aquel lugar.

¿Cómo es el transporte público en Qatar 2022?

En Qatar 2022 existen al menos tres opciones de transporte público, el metro, autobús y tren, los cuales son utilizados por los catarís todos los días y funcionan de la siguiente manera:



Autobús : Qatar 2022 cuenta con más de 50 rutas de autobús y tienen un costo que oscila entre los 13 y 48 pesos dependiendo del viaje. Debido a las altas temperaturas, las estaciones de autobús cuentan con aire acondicionado, sin mencionar que cada una de sus unidades son prácticamente nuevas.

: cuenta con más de 50 rutas de autobús y tienen un costo que oscila entre los 13 y 48 pesos dependiendo del viaje. Debido a las altas temperaturas, las estaciones de autobús cuentan con aire acondicionado, sin mencionar que cada una de sus unidades son prácticamente nuevas. Metro: Este medio de transporte público fue inaugurado en 2019, y conecta a la capital con algunos municipios cercanos a través de tres líneas, totalizando 37 estaciones, el costo por pasaje es de 53.19 pesos. Los señalamientos se encuentran en árabe y en inglés, además cuentan con voluntarios que se encargan de ayudar y orientar a los pasajeros.

Este medio de fue inaugurado en 2019, y conecta a la capital con algunos municipios cercanos a través de tres líneas, totalizando 37 estaciones, el costo por pasaje es de 53.19 pesos. Los señalamientos se encuentran en árabe y en inglés, además cuentan con voluntarios que se encargan de ayudar y orientar a los pasajeros. Tren: Los trenes son totalmente autónomos, es decir, no se necesita algún conductor que los maneje; además son los más rápidos del mundo, pues alcanzan los 100 kilómetros por hora. Este será el medio de transporte predilecto para los aficionados que asistan al Mundial de Qatar 2022.

El transporte público será gratuito para las personas que asistan al Mundial, siempre y cuando muestren su Hayya Card, un documento personalizado que se expide y se exige a los aficionados que asistirán a los partidos de Qatar 2022.

FILE PHOTO: A general view shows Pearl Island, an artificial island spanning nearly four square kilometres, ahead of the FIFA 2022 World Cup soccer tournament at Katara Cultural Village in Doha, Qatar November 17, 2022. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo|FABRIZIO BENSCH/REUTERS

¿Qué otras alternativas de transporte existen en Qatar 2022?

Además del metro, tren y autobús, existen otros métodos de transporte para trasladarse en Qatar 2022; sin embargo, sus precios son un poco más altos y no serán gratuitos para los aficionados.



Taxis: La empresa que gestiona este medio de transporte en Qatar 2022 es “Karwa Taxi”, pues dispone la mayor flota de vehículos, además de ser la única empresa que cuenta con licencia para operar en el aeropuerto. Los taxis suelen cubrir distancias cortas y algunos trayectos fuera de la ciudad, por lo que la tarifa normal cotiza entre los 179.38 pesos.

La empresa que gestiona este medio de en es “Karwa Taxi”, pues dispone la mayor flota de vehículos, además de ser la única empresa que cuenta con licencia para operar en el aeropuerto. Los taxis suelen cubrir distancias cortas y algunos trayectos fuera de la ciudad, por lo que la tarifa normal cotiza entre los 179.38 pesos. Alquiler de autos: Los precios para alquilar un auto en Qatar 2022 oscilan entre los 246.82 pesos a 6 mil pesos por día, dependiendo la empresa y las especificaciones con las que se rente el vehículo. Las empresas para alquilar autos se ubican en el Aeropuerto Internacional de Doha; sin embargo, también se puede reservar por teléfono o en línea.

Los precios para alquilar un auto en oscilan entre los 246.82 pesos a 6 mil pesos por día, dependiendo la empresa y las especificaciones con las que se rente el vehículo. Las empresas para alquilar autos se ubican en el Aeropuerto Internacional de Doha; sin embargo, también se puede reservar por teléfono o en línea. Alquiler de limusinas: Esta es una de las opciones de transporte más costosas, al igual que el alquiler de autos, los precios varían dependiendo de las necesidades de los pasajeros y estas pueden reservarse por horas o por días. El precio de contratar este medio es de más de 300 pesos por día o por 18 horas.

Antes de viajar a cualquier parte del mundo, es importante conocer cómo funciona el método de transporte, al igual que los costos, ya que al momento de armar el presupuesto será más sencillo desglosar los gastos.

