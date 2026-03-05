Conflicto en Medio Oriente se intensifica: Nuevos actores y repercusiones mundiales

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán alcanza su sexto día, con repercusiones que trascienden las fronteras de Medio Oriente. La OTAN ha elevado su postura de defensa antiaérea tras interceptar un misil balístico iraní dirigido hacia Turquía, evidenciando la creciente tensión en la región.

Sexto día de guerra

La OTAN elevó su postura de defensa antiaérea después de interceptar un misil balístico iraní que se dirigía hacia Turquía; en Baréin, un misil iraní impactó una refinería de petróleo y provocó un incendio.

En Líbano, donde operan aliados de Irán, se reportaron más ataques desde Israel, además de evacuaciones masivas.

“El domingo por la noche recogimos algunas cosas, preparamos el coche y nos fuimos. Llevamos dos días en la carretera, con mucho tráfico”, dijo Sami Al-Hajj, libanés desplazado.

Mientras que en Irán, donde ya se contabilizan más de mil 200 muertos, los ataques israelíes y estadounidenses tampoco han cesado, a la tensión se suma el hecho de que nuevos actores podrían entrar en acción.

Se trata de los kurdos, una minoría étnica distribuida entre Irán, Irak, Siria y Turquía, con ideas totalmente opuestas a las del régimen iraní.

Las repercusiones no se limitan al medio oriente

Ante el contexto, evalúan abrir un frente interno; las repercusiones de esta guerra no se limitan al área militar ni regional de medio oriente.

En Alemania, conductores cruzaron hacia Polonia para cargar gasolina ante el aumento del precio del combustible.

La tensión en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20 por ciento del petróleo mundial, pone en jaque a los mercados energéticos.

“Polonia está tan afectada por la guerra como nuestro país o cualquier otro. Pero aquí los precios de la gasolina no se están disparando”, dijo Stefanie Danek, ciudadana alemana.

El comercio marítimo también enfrenta incertidumbre; se reportan tripulaciones atrapadas en el golfo pérsico.

Mientras los misiles cruzan el cielo en Medio Oriente, las consecuencias de la guerra comienzan a sentirse a escala global.