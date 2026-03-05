Estados Unidos demuestra poder naval: Hunde buque iraní por primera vez en 80 años

La tensión en Medio Oriente alcanza nuevos niveles tras el hundimiento de un buque iraní por parte de Estados Unidos, utilizando un torpedo por primera vez en más de 80 años. Este acto, calificado por el secretario de Guerra como ‘la muerte silenciosa de más de 80 tripulantes iraníes’, marca un punto de inflexión en el conflicto.

Tensión en Medio Oriente

Una muestra de poder absoluto, eso fue lo que demostró la armada estadounidense cuando, por primera vez en más de 80 años, utilizó la furia de un torpedo para hundir un buque enemigo.

“Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo. Muerte silenciosa. El primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo Pete Hegseth, srio. de guerra de Estados Unidos.

Lo que el secretario de guerra calificó como la muerte silenciosa de más de 80 tripulantes iraníes cerca de Sri Lanka representa apenas una pizca de las más de mil vidas que, según la Media Luna Roja, se han perdido en casi cinco días de batalla en Medio Oriente.

El parte del conflicto demuestra una diferencia abismal entre los daños ocasionados por ambos bandos. Desde la total insensibilidad de los números, las heridas causadas por la respuesta del goliat islámico son apenas arañazos de gato, tanto en Israel.

“Durante muchos años, 47 años, han estado matando a nuestra gente y matando a gente de todo el mundo”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

“Así que ahora estamos en una posición muy sólida y su liderazgo se está desvaneciendo rápidamente. Todo aquel que parece querer ser líder, termina muerto”.

Además de los serios daños ocasionados a la infraestructura y a la cúpula teocrática iraní, es su incondicional Líbano la otra nación que ha sufrido considerables daños; la ONU calcula que hay al menos 65 mil desplazados.

“El gobierno libanés debe comprender, y el pueblo libanés debe comprender, que Hezbolá los está arrastrando a una guerra que no es suya, solo por la muerte de ese asesino en masa que no tiene nada que ver con ellos”, mencionó Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

La respuesta hebrea ante los bombardeos que el grupo terrorista Hezbolá realiza desde Beirut ha sido colosal desde el aire.

España desmiente a la vocera de la Casa Blanca

España desmintió a la vocera de la Casa Blanca; el gobierno de Pedro Sánchez se niega a que Estados Unidos utilice las bases militares.

En Washington, la mayoría republicana en el Senado se impuso en la primera votación sobre la guerra en Medio Oriente y decidió mantenerla viva y en llamas.

La preocupación por el bloqueo en el estrecho de Ormuz se mantiene. Irán asegura que posee drones para dinamitar a cualquier embarcación que pretenda navegar sus aguas; la marina estadounidense dice que la protección de los buques va por su cuenta.

“Y, si es necesario, la Armada de los Estados Unidos proporcionará asistencia para escoltar a los petroleros a través del estrecho”, dijo Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.

Las manecillas del reloj de la guerra avanzan y, según parece, nadie tiene la intención de ponerles un obstáculo.