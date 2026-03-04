Crisis Cuba: Productos donados por el gobierno mexicano son vendidos en distribuidoras de La Habana

Lo que salió de México como ayuda humanitaria para Cuba terminó convertido en mercancía en tiendas que venden exclusivamente en dólares. Una investigación de Azteca Noticias verificó que productos enviados como donación están siendo comercializados en establecimientos vinculados al aparato militar en La Habana y otras provincias.

“Aquí no ha llegado nada": cubanos denuncian que la ayuda humanitaria no llega a la población

Entre los casos documentados aparece el llamado “frijol del bienestar”, producto que debía ser distribuido gratuitamente entre la población, pero que hoy se ofrece al público en distribuidoras mayoristas y tiendas que operan en divisas.

En la isla, donde la moneda local se ha depreciado de forma drástica, el precio resulta inaccesible para la mayoría de los ciudadanos.

Un testigo describió así la situación actual: “Aquí no ha llegado nada, todo está igual. Estamos pasando por tiempos complicados; estamos sobreviviendo y es lo que toca afrontar”.

Otro testimonio recogido durante la investigación refleja cómo se realizan las ventas: “Mi vida, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Treinta bolsas o treinta pacas?”

Donaciones de México aparecen a la venta en tiendas en dólares vinculadas a militares en Cuba

Fuentes consultadas señalan que una saca de 30 kilogramos se ofrece por 43 dólares , lo que equivale a más de un dólar por cada bolsa de frijol de un kilo.

Cronología de la ayuda mexicana que terminó en tiendas en dólares en Cuba

Las denuncias recopiladas por este medio apuntan a un patrón que residentes describen como un “secreto a voces” en la isla.



México envía buques con donaciones destinadas a apoyar la crisis alimentaria en Cuba.

Los contenedores llegan al puerto de La Habana, donde se documenta su descarga oficial.

Los productos desaparecen de los canales de distribución pública, como la cartilla de racionamiento.

Los mismos alimentos aparecen en tiendas controladas por estructuras militares, donde solo se puede pagar en dólares.

Uno de los testimonios recogidos en la provincia de Matanzas resume el fenómeno:

“No ha llegado a la población nada de los productos de la supuesta ayuda humanitaria de la presidenta de México. Solamente se ven las imágenes de los barcos en la bahía de La Habana, pero aquí no ha llegado nada. Todo está igual”.

Productos mexicanos aparecen en tiendas militares en Cuba

Otro residente asegura que las tiendas administradas por el sistema de comercio estatal militar comenzaron a mostrar productos que antes no estaban disponibles.

“Lo que me causa duda es que las tiendas recaudadoras de divisas, que son militares, antes de este suceso estaban vacías y ahora en estos días están completamente llenas. Veo las tiendas ahora y sé que han venido donaciones de varios países”.

En un establecimiento vinculado a TRD Caribe, red comercial relacionada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, medio kilo de frijol mexicano se vende por 2.97 dólares .

Un testigo describe lo que encontró dentro del local: “Está llena de lentejas, frijoles blancos, garbanzos y frijoles negros de México. Ese frijol vale 2.97 dólares”.

Las fuentes consultadas también reportaron la venta de papel higiénico de origen mexicano.

“Estuve en una tienda y tuve que inventar un cuento porque me estaban vigilando. No querían dejarme tirar fotos. Tuve que decir que era para comparar precios con las tiendas particulares”.

Otro cubano confirma el mismo patrón:

“ Aquí no han dado nada . Es un secreto a voces que venden todo en las tiendas TRD de las FAR y del Consejo de Estado, y todo es en dólares”.

Un ciudadano mexicano que vive en la isla también asegura que la percepción entre la población es clara: “Esto es real. Mucha gente de Cuba, cuando escucha que soy mexicano, dice que México apoya mucho a Cuba, pero todo se queda para hacer negocio”.

El resultado, según los testimonios recogidos, es que la ayuda humanitaria destinada a la población termina en estantes de tiendas en divisas, inaccesibles para buena parte de los cubanos.