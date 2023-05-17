Seguridad en carreteras o cierre en la metrópoli: Transportistas

Con todo y camiones transportistas protestan en la Cámara de Diputados, reprochan que diputado de Morena, Javier Borrego y dependencias del gobierno federal les han dado “atole con el dedo” a sus demandas de mayor seguridad en las carreteras del país.

En la protesta participan 18 tráileres y camiones de carga, los cuales fueron estacionados en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sobre calle Emiliano Zapata.

Advierten que la protesta puede escalar a un bloqueo en el área metropolitana.

“Necesitamos una iniciativa, que se pongan a chambear ya aquí en verdad la Cámara de Diputados una iniciativa donde paguen los camiones robados de nuestros agremiados porque nos orillan a una muerte civil porque se llevan el patrimonio familiar, aparte que haya una pensión para las viudas de nuestros compañeros asesinados…Ahorita tenemos camiones listos para bloquear todo el estado de México ahora… Tenemos otros camiones alrededor, son ahorita son 150, mas aparte 320 en las entradas de Puebla y en Tepotzotlán 250 también, no queremos que esto se haga un caos, solamente que hagan su chamba”, sentenció Manuel Mendoza, representante de la Asociación Civil de Camioneros Tamexum.

Transportistas piden a diputados lesgilar para frenar los asaltos

Exigen se ponga un freno a los asaltos, asesinatos y desapariciones de conductores, se reparen las carreteras del país y se regule el peaje.

“Tenemos a 27 compañeros fallecidos, que nos han matado y varios desaparecidos … entonces esta canijo eso y no hacen nada., nada, nada, las autoridades al respecto, es un tema muy delicado”, acuso Héctor Ramos de transportes Ramsa.

Los transportistas de la Asociación Civil de Camioneros rechazan tener acercamiento con el diputado de Morena Javier Borrego Adame, a quien acusan de solo favorecer a grupos de transportistas afines y no atender las demandas de otras organizaciones.

“Hemos tenido 3 reuniones rechazadas por el diputado Borrego de morena, a parte ya hemos visitado varias dependencias del gobierno, nos han sellado de recibido y nomas nos dan atole con el dedo, puras promesas… que recuerde que ponga los pies en la tierra esta pagado por el salario y el sudor de todos nosotros, es la vergüenza del transporte este señor, diputados Borrego”, expresó Manuel Mendoza.

Una comisión de trasportistas se trasladó al Senado de la República para entablar conversaciones con la senadora Lucia Meza.

