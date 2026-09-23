Huracán “Polo": Trayectoria EN VIVO y ubicación exacta cerca de México

El huracán "Polo" ha mantenido en alerta a México por su cercanía con las costas del país, por lo que las autoridades han implementado acciones de prevención.

En Azteca Noticias podrás ver la ubicación y trayectoria del huracán "Polo", que ya es categoría 5, el cual está muy cerca de las costas del país.

Huracán "Polo" está a unos kilómetros del sur de México

De acuerdo con el reporte de las 18:15 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán “Polo”, categoría 5, se localiza a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero.

Mientras el reporte lo coloca a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora, rachas de 350 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este a 2 kilómetros por hora.

¿Dónde está el huracán "Polo"? Trayectoria EN VIVO

Ante la evolución del huracán “Polo”, las autoridades del país mantienen acciones de preparación, prevención y salvaguarda de la población en las entidades de la costa del Pacífico.

Lo mismo para las condiciones meteorológicas. Para poder ver en tiempo real dónde se localiza en huracán "Polo" en este momento puedes consultar su trayectoria y ubicación en:

https://www.windy.com/es/-Seg-de-huracanes/hurricanes/polo?15.640,-104.454,5

Activan puestos de comando por presencia de huracán "Polo"

México activó puestos de comando en Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero, a través de los cuales se coordinan recorridos de identificación de riesgos, evaluación de condiciones, preparación de refugios temporales y, cuando las condiciones lo requieren, evacuaciones preventivas.

La Secretaría de Marina reportó que, a través de la Sexta Región Naval en Manzanillo, mantiene activo el Plan Marina en su fase preventiva, con personal y recursos desplegados desde el Puesto de Comando Unificado.

Lluvias marcarán el clima por huracán "Polo" en México

Colima

Se tiene previsto que en las próximas 24 horas haya lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros (mm), vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, y oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Colima.



Michoacán

Se mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical. Para las próximas 24 horas se pronostican lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm en el oeste y la costa del estado, vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, y oleaje de 5 a 6 metros en las costas.



Guerrero

La franja costera permanece bajo vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical y se pronostican lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm en las regiones este, costa y oeste del estado, además de vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, y oleaje de 5 a 6 metros en el litoral.



Jalisco

Las autoridades estatales y municipales mantienen el monitoreo de la evolución del sistema y la coordinación con las instancias federales. Se mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical hasta Playa Pérula. Para las próximas 24 horas se pronostican lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en las regiones sur, suroeste y costa, vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa.

