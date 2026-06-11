CNTE sale sin acuerdo de Gobernación y anuncia más protestas; también se registran tensiones con madres buscadoras en CDMX

Después de una jornada de aproximadamente ocho horas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) abandonaron las instalaciones sin alcanzar un acuerdo con el gobierno federal.

La reunión estuvo encabezada por la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien sostuvo que las demandas económicas planteadas por la organización magisterial enfrentan límites presupuestales. De acuerdo con lo expuesto tras el encuentro, la dependencia federal señaló que no puede comprometer recursos más allá de lo que permite el presupuesto disponible.

Ante la falta de avances, los integrantes de la Coordinadora regresaron a su campamento instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, desde donde comenzaron a preparar nuevas movilizaciones y bloqueos programados para este jueves.

Persisten diferencias por recursos entregados en años anteriores

La discusión entre la CNTE y las autoridades también volvió a poner sobre la mesa los recursos económicos otorgados al movimiento en años recientes.

Según versiones difundidas durante el conflicto, el año pasado se destinaron alrededor de 800 millones de pesos relacionados con demandas del magisterio disidente. Sin embargo, persisten diferencias sobre el destino y la aplicación de esos recursos.

Por un lado, el gobierno federal ha sostenido que dichos fondos fueron etiquetados dentro del presupuesto y que los compromisos asumidos fueron cumplidos. Por otro, algunos dirigentes de la Coordinadora han afirmado que los recursos no fueron entregados en su totalidad.

Al mismo tiempo, voces disidentes dentro del propio movimiento han señalado públicamente que existe falta de claridad sobre el manejo de esos fondos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en la distribución y utilización del dinero.

Mientras continúan las negociaciones, permanece la incertidumbre sobre si el gobierno federal autorizará recursos adicionales y bajo qué condiciones podría hacerlo.

Marcha de madres buscadoras termina entre empujones y reclamos

En paralelo a las movilizaciones de la CNTE, colectivos de madres buscadoras realizaron una caminata denominada “Iluminemos la Búsqueda”, con el objetivo de visibilizar la problemática de las personas desaparecidas.

Durante la movilización se registraron momentos de tensión luego de que trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, vestidos de blanco, formaran una barrera humana en el recorrido.

De acuerdo con los reportes, no quedó claro quién instruyó la participación de estos trabajadores ni bajo qué esquema fueron desplegados en la zona. La situación derivó en reclamos, empujones y acusaciones de hostigamiento por parte de participantes de la marcha.

Más tarde arribó al lugar César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, su presencia generó inconformidad entre algunos asistentes y terminó siendo retirado entre empujones en medio del ambiente de tensión que prevalecía durante la manifestación.