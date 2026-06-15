Sara Carter advierte que EU irá tras políticos de Morena señalados por nexos con cárteles

Las tensiones entre Estados Unidos y México volvieron a colocarse en el centro del debate luego de que Sara Carter, responsable de la estrategia antidrogas de la administración del presidente Donald Trump, afirmara que las autoridades estadounidenses están enfocando parte de sus esfuerzos en investigar a personas dentro del gobierno mexicano que presuntamente habrían colaborado con organizaciones criminales.

Durante una entrevista difundida por el programa American Thought Leaders, la funcionaria sostuvo que las acciones emprendidas por Washington no solo están dirigidas contra integrantes de los cárteles, sino también contra quienes, según sus palabras, habrían facilitado sus operaciones desde posiciones de poder.

¿Qué dijo Sara Carter sobre funcionarios mexicanos?

En la conversación, Carter aseguró que las autoridades estadounidenses trabajan en procesos relacionados con extradiciones y órdenes de captura contra individuos que, de acuerdo con su versión, habrían mantenido vínculos con grupos del narcotráfico.

La funcionaria señaló que el objetivo de estas acciones sería alcanzar tanto a integrantes de organizaciones criminales como a presuntos colaboradores dentro de estructuras gubernamentales. Sin embargo, hasta el momento no presentó pruebas públicas durante la entrevista ni detalló expedientes específicos que sustenten sus afirmaciones.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente presión por parte de Washington para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, particularmente en el combate al tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo.

Señala a figuras relacionadas con Sinaloa

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Carter aseguró que las investigaciones estadounidenses apuntan hacia personas que, según ella, habrían protegido las operaciones del Cártel de Sinaloa.

La funcionaria mencionó específicamente a actores políticos y funcionarios vinculados con Sinaloa, al tiempo que afirmó que la administración Trump considera prioritario avanzar en casos relacionados con presuntos apoyos institucionales a grupos criminales.

No obstante, las acusaciones expresadas durante la entrevista forman parte de declaraciones políticas y no equivalen a sentencias judiciales ni a cargos formalmente acreditados ante tribunales.

La presión de Trump sobre la cooperación con México

Carter también sostuvo que el gobierno estadounidense espera una colaboración plena de las autoridades mexicanas en los esfuerzos contra el crimen organizado.

Según su planteamiento, la administración Trump considera que la cooperación internacional es clave para desmantelar redes de narcotráfico que operan a ambos lados de la frontera. En ese sentido, afirmó que Estados Unidos continuará impulsando investigaciones y acciones judiciales contra quienes considere vinculados con estas organizaciones.

Las declaraciones han generado atención debido a que involucran señalamientos directos contra figuras políticas mexicanas y podrían alimentar el debate sobre la relación entre seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral.