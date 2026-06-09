Detrás de las protestas hay una Secretaría de Gobernación que no resuelve

El peor enemigo para cualquier político es la realidad, y en México, detrás de todas las protestas se encuentra el enojo ciudadano, por los hechos que evidencian inseguridad, desabasto de medicamentos y la desaparición de personas, ante una Secretaría de Gobernación que no responde.

En la capital del país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mantiene un completo caos en distintas avenidas, porque la izquierda no les ha cumplido todo lo que les prometieron.

Las madres buscadoras son otro ejemplo del enojo, porque se enfrentan al abandono y a la represión, como ocurrió en el estado de Puebla, donde la policía las encapsuló mientras hacían una manifestación.

En México hay más de 130 mil personas desaparecidas, por lo que colectivos de todo el país realizan incansables jornadas para tratar de ubicar a sus hijos, esposos, hermanas, sobrinos… a cualquier familiar del que no se tenga ningún rastro.

Con bloqueos, organizaciones buscan que Secretaría de Gobernación los escuche

También están los transportistas, que a diario se enfrentan a los asaltos y las extorsiones, sin que exista una solución clara para sus demandas.

Por ese motivo, la Alianza Mexicana de Transportistas convocó a un paro nacional el 24 de junio, para exigir a las autoridades que atiendan el llamado a circular con seguridad por las autopistas.

Mientras que los campesinos también se dicen asfixiados por el nulo apoyo que el gobierno le da al campo, y esto ha provocado bloqueos en carreteras del país.

Detrás de todo esto, hay una Secretaría de Gobernación que no opera, no resuelve y solo mantiene a los ciudadanos en una espera -que parece eterna- de resultados.

