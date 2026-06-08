La encuesta que ningún político controla; un evento deportivo a nivel mundial

Aunque el entusiasmo por un segundo Mundial ayudó a cerrar parte de la brutal herida que dejó el terremoto de 1985, la reacción contra el presidente Miguel de la Madrid fue monumental.

¿Por qué los estadios son una prueba de fuego para los gobernantes?

Sí, es la prueba de fuego si un gobernante quiere saber la verdad de las cosas y la percepción de la ciudadanía, no solamente lo que le dicen sus asesores. Tendría que ir al estadio aunque se la mienten.

Hay quienes sí tienen el temple suficiente para enfrentarse a la gradería. El presidente Donald Trump, por ejemplo, aguantó con humor la rechifla que recibió en el Madison Square Garden de Nueva York durante una final de la NBA.

¿Qué pasará con los líderes políticos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Como la presidenta anunció que no asistirá ni a la inauguración ni a los partidos, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el primer ministro de Canadá Mark Carney tampoco vendrán.

Trump, sin embargo, ha dicho que sí asistirá a varios partidos de la selección de Estados Unidos. Primero estará en el Estadio SoFi, en California, y después también acudirá a la final.

¿Qué antecedentes recientes existen en México?

En México la historia es distinta. Eso lo saben Andrés Manuel López Obrador y varios gobernadores. Ahí está el caso de Layda Sansores y de su sobrino, conocido como “Seso Loco”, durante eventos públicos en Campeche, donde también enfrentaron abucheos por parte de asistentes.

“Fuera, fuera, fuera”, se escuchó durante uno de esos momentos que quedó registrado en video. Pero desde que llegó López Obrador a la Presidencia, muy pocos se atreven. Ni él se atrevió.

Los estadios siguen siendo uno de los pocos espacios donde la reacción de la gente no depende de una convocatoria oficial ni de estructuras de movilización, y donde la respuesta del público suele escucharse sin filtros.