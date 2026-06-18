Los morenistas que buscarán las gubernaturas en 2027: se preocupan por la soberanía, pero no por el narco

Manuelita, la prima de López, funcionaria del gobierno, maneja el dinero de los programas del Bienestar en Chiapas y toma al vuelo el único argumento que le queda a la 4T contra Trump: llevarse a los narcos, a Rocha y a otros políticos “terroristas” sería violar la soberanía.

Y todo esto para justificar sus trampas rumbo a la elección de 2027, ya que hoy arrancaron la maquinaria de campaña para las elecciones, pero para justificar la estrategia a sus candidatos los presentan como “coordinadores de la defensa de la soberanía”.

Aspirantes que muy pronto podrían tener acceso a recursos públicos. Exactamente, podrán tener acceso al cochinito donde se guarda el dinero de los mexicanos.

Aspirantes de Morena rumbo al 2027: la maquinaria electoral

Por Morena figuran como aspirantes en:



Guerrero: Félix Salgado y Beatriz Mojica

Michoacán: Raúl Morón

Baja California: Julieta Ramírez, Fernando Castro y Armando Ayala

Sinaloa: Imelda Castro, Graciela Domínguez y Jesús Ibarra

Sonora: Lorenia Valles

Tlaxcala: Raymundo Vázquez

Zacatecas: Ulises Mejía Haro

Querétaro: Luis Fernández

En la Cámara de Diputados, las licencias se dieron en racimo. En total, 39 nombres de diputados de Morena, PT y Verde dejarán su curul para buscar otro cargo.

Lo que no quedó claro es cómo hará Morena para evitar que el narco vuelva a colocar candidatos, cómo rechazará el dinero de los cárteles y del llamado huachicol fiscal, y si cruzará información con agencias de inteligencia de Estados Unidos para verificar si sus aspirantes están siendo investigados.

Tampoco se precisaron los filtros para evitar que lleguen al poder perfiles como el de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, quien presuntamente simuló su secuestro para desviar 40 millones de pesos de recursos públicos.

Caso Nancy Nápoles y su autosecuestro

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, hay inconsistencias y pruebas que apuntan a que la presidenta municipal habría fingido su privación de la libertad como parte de un plan para exigir un rescate millonario, presuntamente relacionado con un desfalco a las arcas municipales.

El caso ha generado una crisis política y de gobernabilidad en Tenancingo, y podría tener consecuencias penales, en tanto que la alcaldesa ha dejado de acudir a sus oficinas.

El cabildo de Tenancingo pide su separación del cargo.

Integrantes del cabildo consideran que debería separarse del cargo. La sexta regidora, Viridiana Jacobo Leguízamo, señaló que lo más sano sería su renuncia para dar continuidad a la administración.

De acuerdo con la carpeta de investigación, uno de los detenidos habría declarado que el supuesto pago del rescate tenía como finalidad justificar un faltante millonario en las finanzas del Ayuntamiento.

El caso podría derivar en responsabilidades penales y la alcaldesa deberá presentarse ante la Fiscalía mexiquense para la audiencia de formulación de imputación, donde el Ministerio Público presentará pruebas sobre la presunta simulación de su secuestro.

