México, la “joya de la corona” de la influencia mediática rusa en América Latina

Rusia ha colocado a México como pieza clave dentro de su estrategia en la influencia mediática en América Latina, así lo revela el informe de Shadow of Democracy y otros investigadores dedicados al análisis de regímenes autoritarios y campañas de desinformación.

El documento, que fue presentado ante autoridades de Estados Unidos, describe a México como la “joya de la corona” de la influencia mediática rusa en la región, al considerar que ningún otro país lationamericano ha alcanzado los niveles de penetración de la narrativa vinculada al Kremlin.

También destaca el crecimiento del consumo de contenidos a través de la plataforma RT en Español. Según los autores, las visitas mensuales provienen de México y crecieron a millones en un periodo corto, volviendo al país en uno de los principales mercados para el medio financiado por el gobierno ruso.

La expansión no se limita al entorno digital, ya que el informe documenta que RT en español también se encuentra en espacios públicos, principalmente de la Ciudad de México.

Por si fuera poco, hay programas de capacitación impulsados por la propia cadena internacional. Según los autores, forman parte de una estrategia más amplia para posicionar narrativas favorables a los intereses geopolíticos de Moscú.

Medios rusos se vinculan a organizaciones periodísticas mexicanas

Por si fuera poco, el reportaje documenta que el Club de Periodistas de México ha fortalecido vínculos con representantes diplomáticos y medios financiados por el Kremlin.

Desde 2012, diversas organizaciones y plataformas afines a Putin han recibido reconocimientos en ceremonias organizadas por esta asociación.

Canal Red es otra de las plataformas de comunicación que mantienen vínculos con Rusia e Irán, reporta el informe, esta plataforma ha despertado el interés de analistas por la propaganda y desinformación.

Especialistas indican que este fenómeno debe analizarse más allá de la política partidista, pues el caso mexicano refleja cómo es que las potencias autoritarias usan los medios de comunicación, medios digitales y redes sociales y sus alianzas con instituciones para ampliar sus influencias en las democracias.

Actualmente, México es uno de los principales laboratorios de disputa en América Latina, donde la batalla por la opinión pública se libra a través de pantallas, micrófonos y plataformas digitales.