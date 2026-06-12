¿Cuándo se levantará el plantón de la CNTE en el Centro Histórico de la CDMX?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) redujo visiblemente sus acciones y hoy dicen que alistan un receso en su huelga nacional y levantarán su plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Todo indica que otra vez les dieron una bolsa de millones para que se fueran, pero ni el gobierno ni la CNTE lo aceptan públicamente. La CNTE dice que no les dieron nada.

El plan de escuela por escuela: 30 mil millones de pesos

Hoy realizaron marchas y bloqueos, como el de la Torre del Caballito, en Reforma. Normalistas tomaron la caseta en la autopista México-Cuernavaca, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que les van a levantar la canasta y revisarán escuela por escuela.

“Más de 30 mil millones de pesos se dan directamente a las escuelas para que padres, madres de familia y maestros decidan en qué se invierte”, dijo Claudia.

¿Quién irá a revisar las 220 mil escuelas en México?

La propuesta de la presidenta suena muy bien: quitarle el control del dinero y de las plazas a los dirigentes magisteriales.

La pregunta es: ¿quién va a ir a revisar las 220 mil escuelas? ¿Mario Delgado? A lo mejor, si es que no aparece en la próxima lista de narcopolíticos. Por lo pronto, hay varias interrogantes:

¿Van a pintar las escuelas de color Morena? ¿Van a facturar y se van a levantar el cuello? ¿Y el SNTE, la CNTE, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y otras organizaciones que controlan el magisterio en los estados se van a dejar arrebatar las bolsas millonarias y el presupuesto de educación?

Integrantes de la CETEG irrumpieron en el Congreso de Guerrero, donde al menos 12 vehículos resultaron dañados tras actos vandálicos en el estacionamiento.



Más tarde, los manifestantes bloquearon la Autopista del Sol rumbo a Acapulco, mientras mantienen su exigencia de abrogar… pic.twitter.com/7NmGWBHAz0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

Mario Delgado y el reparto de plazas a maestros de la CNTE

“La CNTE lo que quiere es regresar al pasado, a que sea entre el sindicato y los gobiernos de los estados, en comisiones del gobierno y del sindicato, de la cúpula sindical, donde se decidan las plazas y la movilidad”, expresó Claudia Sheinbaum.

Oiga, ¿eso es el pasado o lo que pasa actualmente? Habrá que ver si ya doblaron las manos y ahora Mario Delgado se quedará con el negocio de repartir y heredar plazas.

