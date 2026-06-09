La polémica foto que exhibe a funcionario mexicano cerca de Trump en juego de la NBA

A partir del jueves 11 de junio de 2026, muchos integrantes del gobierno y legisladores de Morena estarán buscando gorras y lentes para no desperdiciar sus codiciados boletos al juego de pelota.

Otros ya tienen sus palcos en los estadios de Estados Unidos y Canadá, siempre y cuando Christopher Landau no les haya quitado la visa.

Polémica por fotografía de funcionario mexicano en la NBA

Algunos ya están entrando en ambiente, como el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Quintana Roo, Héctor Contreras Mercader, quien pagó uno de los boletos más caros, de casi 400 mil pesos, junto a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La imagen con la que el periódico The New York Times habló sobre la presencia de Donald Trump en el Madison Square Garden durante las finales de la NBA resultó más que reveladora.

¿Cuánto pagó funcionario del SAT por lugar en finales de la NBA ?

En el filo del palco del presidente de los Estados Unidos, quien pareciera un aficionado cualquiera, resultó ser el director del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, Héctor Contreras Mercader.

De inmediato, usuarios de redes sociales reconocieron la presencia del funcionario quintanarroense, destacando que, en algunos portales, un boleto en esa zona podría costar más de 20 mil dólares; es decir, unos 349 mil pesos mexicanos.

Costo de boleto no cuadra con ingresos de funcionario mexicano

Esto contrasta con el ingreso neto que Contreras Mercader reporta en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es de 64 mil 650 pesos.

Tendría que haber ahorrado más de cinco meses de su sueldo íntegro para poder adquirir un solo boleto. La fotografía, por sí sola, tiene un peso contradictorio.

En redes sociales se le señala como uno de los tantos ejemplos cotidianos de funcionarios de la Cuarta Transformación que no son congruentes con el discurso de austeridad que le vendieron a México.