Del “tazo dorado” al “coquette"; los trends de redes sociales más virales de 2024

Desde el fenómeno del “tazo dorado” hasta la moda de ser “coquette”, este 2024 ha estado marcado por una serie de tendencias que han reflejado nuestros deseos y justo, es por eso que te invitamos a conocer cuáles fueron los trends más virales de redes sociales.

Las redes sociales han dejado de ser simplemente plataformas de conexión, dentro de estas aplicaciones, nacen y se difunden ideas, modas, trends y movimientos culturales que impactan el mundo entero y este 2024 no fue la excepción.

¿Qué es el “tazo dorado”?

A principios de los 2000, las empresas botoneras escondían un objeto dentro de las frituras, los famosos “tazos”, lo que para muchos era de gran diversión, pero especialmente si estos se trataban de los “tazos dorados”, uno de los objetos más codiciados.

Los tazos son pequeños discos de plástico o metal, decorados con figuras de caricaturas, en algunos casos las versiones eran muy limitadas, lo que los hacía altamente codiciados entre los coleccionistas.

Cuando alguien se refiere a otra persona con ser “un tazo dorado ”, hace referencia a que la persona es muy especial o valiosa, sin embargo, los internautas de la plataforma de TikTok le han dado otro significado.

Se trata de que la persona es muy valiosa, sin embargo, su condición actual no lo deja brillar, pero como este trend hay muchos más que dejaron huella en las plataformas digitales.

¿Qué significa ser una persona “coquette”?

En TikTok, se viralizó la palabra “coquette”, según las redes sociales se refiere a un tema de romanticismo en el tema de la moda. Este estilo de vestimenta se basa en tendencias de la era victoriana, y retoma temáticas suaves y coquetas.

De acuerdo con Marisa Ledford, estilista en Los Ángeles, menciono que la tendencia ha sido adoptada por jóvenes de la generación Z o centennials.

La moda “ coquette ” se caracteriza por utilizar ropa rosa en tonos pasteles, blancos, beige, moños blancos o de colores pasteles en la cabeza.

Fiebre de los ternurines

Los ternurines son unos muñequitos afelpados de diferentes animales, creados en 1985, por una marca japonesa, estas figuras se han vuelto virales por todas las redes sociales.

La venta de los ternurines se fue al alza, pues dentro de estas figuras coleccionables se encuentran familias de animalitos que son codiciados, los precios pueden ir desde los 180 pesos hasta los 3 mil pesos.

¿Qué son los Sonny Angels?

Los Sony Angels son pequeñas figuras coleccionables de origen japonés, los cuales han captado la atención del público, desde niños y adolescentes hasta adultos de todo el mundo.

En redes sociales, las mujeres son quienes se han apropiado más de estas figuras coleccionables con un estilo adorable y tierno, estos angelitos desnudos tienen un sombrero con temáticas diferentes, animales, signos zodiacales, frutas y verduras, entre otros.

Muchos de ellos se utilizan en los teléfonos como adorno y otros más son para tener de colección.

¿Qué es la “la lámpara se ve rara”?

Muchos videos en redes sociales con la leyenda “la lámpara se ve rara” con diferentes mensajes personales de cada usuario, se viralizó por la red social TikTok, ¿pero qué significa esta frase?

Esta frase nace con la historia de un usuario, en donde relata que sufrió una lesión en la cabeza, el cual le ocasionó varios problemas de salud, sin embargo, comienza a vivir una realidad diferente, sin secuelas de la lesión, pero al fondo de su sala se observa una lámpara y al notarla diferente se dio cuenta de que todo se trata de un sueño.

Ahora usuarios de redes sociales hacen alusión a esta frase con temas personales, por ejemplo, “Por fin logramos tener una conversación madura y decidimos empezar de cero, pero la lámpara se ve rara”.

¿Her me out cake, de qué trata este trend?

El 2024 se despide con diferentes trends, seguramente en los últimos meses, en la plataforma de TikTok, te has encontrado con el trend “Hear me out cake”, la tendencia en la que un grupo de amigas o amigos se reúnen para insertar fotos de diferentes personajes en un pastel.

El trend “hear me out cake” consiste en insertar una imagen impresa de personajes de cine, comerciales, series, caricaturas, entre otros, que por alguna razón te resultaban atractivos.

Tips para evitar los peligros de los challenges de redes sociales

Los retos virales o los trends, son actividades que se comparten por medio de redes sociales, los cuales invitan a los usuarios a realizar acciones, algunas de ellas extremas o peligrosas.

Estos retos pueden parecer inofensivos, pero pueden esconder riesgos significativos para los usuarios de las redes sociales, aquí te decimos como protegerte de los riesgos de los trends.