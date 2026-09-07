Tres guardias heridos de bala y persecución armada: Así la madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara

La noche y madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara registraron dos hechos de inseguridad en distintos puntos. Por un lado, guardias de seguridad privada terminaron baleados tras intentar evitar un robo en las vías del tren en Tlaquepaque. Por el otro, una persecución entre dos coches terminó en choque con menores de edad lesionados y un arma asegurada en Zapopan.

Esto es todo lo que pasó en dicha zona del estado de Jalisco durante las primeras horas de este 7 de septiembre.

Balean a guardias de tren en la colonia El Campesino

Un ataque armado ocurrió en calles de la colonia El Campesino, en el municipio de Tlaquepaque.

Lo que se sabe hasta ahora es que tres elementos de seguridad privada pertenecientes a la empresa Ferrocarriles Mexicanos se percataron de que sujetos armados intentaban asaltar un vagón de la carga.

¿Cuál es el estado de salud de los vigilantes tras el ataque?

Al momento de intervenir para evitar el robo, los presuntos delincuentes empezaron a disparar directamente contra los tres vigilantes.

Tras la agresión, paramédicos llegaron al punto para brindarles los primeros auxilios y trasladar a los tres guardias hacia un puesto de socorros, donde los reportan en estado de salud regular.

Persecución y choque dejan seis heridos en Zapopan

En un hecho distinto, el cruce de las calles 16 de Septiembre e Higuera, en la colonia La Higuera de Zapopan, fue escenario de una persecución violenta.

La investigación dice que un vehículo verde venía persiguiendo a uno blanco; el conductor del auto verde le cerró el paso al otro coche, chocándolo en la puerta para después terminar impactado contra un árbol.

Tres adultos y tres menores terminan lesionados

El accidente vial dejó un saldo de seis personas con heridas: tres adultos y tres menores de edad.

Los pequeños fueron trasladados por los servicios de emergencia a una unidad médica, donde el personal informó que se encuentran fuera de peligro.

Detienen a uno con arma de fuego tras choque

Luego del impacto, el conductor del automóvil verde escapó a pie de la escena, pero los policías municipales lograron retener a su copiloto.

Al revisar el coche accidentado, los agentes hallaron un arma de fuego en el interior, por lo que el sujeto quedó bajo el resguardo del Ministerio Público mientras se busca al chofer prófugo.