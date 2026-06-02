Noche violenta en Jalisco: Asesinatos en Zapopan y Tlajomulco, y persecución de película deja una patrulla destrozada en la ZMG

Un hombre de aproximadamente 30 años fue localizado sin vida y con huellas de violencia al interior de su vivienda en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El hallazgo ocurrió luego de que familiares de la víctima acudieran a buscarlo a su domicilio tras no saber de él por varios días; al ingresar al inmueble, ubicado en el cruce de las calles Colina de las Rosas y Colina de las Flores, en el fraccionamiento Colina Real, lo encontraron inconsciente en una de las habitaciones.

Paramédicos municipales que atendieron el reporte confirmaron el fallecimiento y señalaron que el cuerpo presentaba una contusión severa en la cabeza, lesión que presuntamente le habría provocado la muerte. Elementos de la Policía Municipal se encargaron de asegurar la escena para que el personal forense realizara el levantamiento de indicios, mientras que agentes de la Fiscalía del Estado iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el crimen.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre sin vida y con posibles huellas de violencia fue localizado al interior de una vivienda en la Col. Colina Real en Tlajomulco.



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Persecución en Zapopan termina con camioneta robada volcada y un detenido

Una intensa persecución sobre la carretera a Nogales, en el municipio de Zapopan, terminó con una camioneta volcada y un hombre detenido. Los hechos iniciaron a la altura de la avenida Aviación, donde policías municipales detectaron una camioneta pick-up gris que coincidía con los reportes de un vehículo robado con lujo de violencia el pasado lunes. Pese a que los oficiales le marcaron el alto, el conductor ignoró la orden y desató una corretiza de varios kilómetros que concluyó a la altura del fraccionamiento Pinar de la Venta, donde el sospechoso perdió el control de la unidad, dio varias volteretas y terminó volcado sobre el camellón lateral.

Durante la movilización, una patrulla de la Policía Municipal también se salió del camino. Paramédicos acudieron al sitio para brindar primeros auxilios tanto a los uniformados como al conductor de la camioneta, un hombre de aproximadamente 35 años que resultó con múltiples golpes. El presunto delincuente quedó bajo arresto y fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado, mientras que los propietarios del vehículo acudieron al lugar del accidente para realizar los trámites correspondientes con su aseguradora debido a que la camioneta quedó prácticamente destrozada.

🔴#IMPORTANTE | Se registró una intensa persecución en el municipio de Zapopan que terminó sobre carretera a Nogales con una persona detenida.



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Asesinan a balazos a un joven de 27 años en la colonia Paraísos del Coli

Un hombre de 27 años fue asesinado a balazos en el cruce de Prolongación Guadalupe y la calle Manzano, en la colonia Paraísos del Coli, perteneciente al municipio de Zapopan. Elementos de la comisaría municipal, quienes escucharon las detonaciones de arma de fuego durante su recorrido de vigilancia, se dirigieron al sitio y localizaron a la víctima tirada sobre la cinta asfáltica; momentos después, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a los múltiples impactos que presentaba. De acuerdo con familiares, el joven se encontraba en la vía pública acompañado por dos amigos cuando se escucharon los disparos y, al salir a revisar, lo encontraron ya herido. En la escena, que quedó bajo el resguardo de la policía municipal, se aseguraron varios casquillos percutidos, aunque no se lograron obtener características de los agresores; por su parte, personal del área de homicidios de la Fiscalía del Estado ya arribó al lugar para iniciar con la carpeta de investigación correspondiente.