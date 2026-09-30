Lo conocían como “El Canario": ¿quién es la tercera víctima del triple homicidio de Otumba?

Luego del hallazgo sin vida de Joselyn Sandoval, estudiante de Derecho, y el joven Juan Carlos, encontrado muerto en un automóvil en el municipio de Otumba con otro sujeto, este último ya fue identificado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Juan Carlos, novio de Joselyn Sandoval, fue hallado sin vida el 22 de septiembre de 2026 al interior de un automóvil negro, junto a un hombre, quien estaba en calidad de desconocido.

¡El triple asesinato terminó con un sueño! Joselyn estudiaba Derecho y ayudaba a sus padres para salir adelante; fue hallada sin vida

¿Quién es la tercera víctima del crimen de Otumba?

La otra víctima del triple homicidio fue identificada como

Mario Alberto Hernández Martínez, de 31 años, conocido como "El Canario", un comerciante y habitante de San Martín de las Pirámides.

El cuerpo de Mario Alberto ya fue entregado a sus familiares, mientras que las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México continúan para esclarecer las causas de este triple homicidio.

Por el momento, las autoridades no han dado mayor información sobre el caso y hasta ahora se desconocen las causas del triple homicidio que conmovió a los habitanes de Otumba.

Joselyn Sandoval fue encontrada sobre la autopista

La joven de 21 años era estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), quien estuvo desaparecida el 21 de septiembre pasado.

Fue vista por última vez en la colonia Centro, del municipio de Teotihuacán y encontrada sin vida el 23 de septiembre sobre la autopista México-Tulancingo.

Rosa Edith, familiar de la joven, contó a Azteca Noticias que Joselyn y su novio salieron cerca de las 16:26 horas, pero no regresaron, por lo que sus familiares comenzaron a buscarlos y tenían la esperanza de localizarlos con vida.

Yesenia Sánchez, otro familiar de la estudiante de Derecho, comentó que la joven de 21 años estaba haciendo su servicio social en el DIF de Axapusco.

"Era una niña trabajadora, estudiante, lo demostró siempre. Se levantaba a las dos de la mañana a acompañar a sus papás a trabajar para sacar el sustento para sus estudios y no se vale que quede impune este crimen, porque es un crimen", expresó a Azteca Noticias la señora Yesenia.