Los encontraron en un coche negro: Localizan cuerpos de dos jóvenes de entre 18 y 20 años en Otumba, Edomex; buscan a su acompañante

La violencia volvió a sacudir al Estado de México. Vecinos de la zona centro del municipio de Otumba alertaron a las autoridades sobre la presencia de un coche abandonado que resultó sospechoso para los que lo vieron. Cuando revisaron la unidad, policías encontraron los cuerpos sin vida de dos jóvenes que presentaban heridas de arma de fuego y que eran buscados por sus familias desde un día antes, el lunes 21 de septiembre.

Esto es lo que se sabe, al momento, del hallazgo en el Edomex.

Elementos policiales mantuvieron bajo resguardo el lugar donde se ubicó la unidad.

Encuentran dos cuerpos abandonados en Otumba

Habitantes que caminaban por la calle Doctor Emilio F. Montaño, en la zona centro, notaron un coche negro estacionado que no era habitual en el lugar.

Cuando se acercaron y vieron que las personas que estaban adentro no respondían, llamaron a los números de emergencia para pedir apoyo de las autoridades.

DOBLE HALLAZGO EN OTUMBA



Dos hombres fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo sobre la calle Torres Adalid, en #Otumba Centro, #Edomex.



Trascendió que podrían tratarse de dos jóvenes reportados como desaparecidos desde el lunes, aunque esta versión todavía no ha sido… pic.twitter.com/QqxFZIZBqB — Halcon (@HalconOnce) September 22, 2026

¿En qué condiciones estaban los cuerpos encontrados?

Elementos de la Policía Municipal de Otumba y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México acudieron al punto para verificar el reporte.

Al revisar el coche, confirmaron que los dos jóvenes, de entre 18 y 20 años de edad, ya no contaban con signos vitales y ambos presentaban impactos de bala.

Víctimas habían sido reportadas como desaparecidas

Tras el hallazgo, se dio a conocer que ambos jóvenes eran originarios de la comunidad de Santiago Tolman.

Sus familiares los buscaban desde la tarde del pasado lunes, cuando se perdió todo contacto con ellos y se emitió la alerta por su desaparición.

Buscan a una mujer que viajaba con ellos

Las investigaciones iniciales indican que los dos jóvenes no estaban solos antes de perder comunicación.

Las autoridades tienen reporte de que una mujer estaba con ellos, por lo que las labores de búsqueda se concentran en dar con su paradero para saber qué fue lo que pasó.

Peritos levantaron ambos cuerpos

La zona del hallazgo quedó acordonada por los elementos de la policía para proteger las evidencias.

Personal de la fiscalía mexiquense llegó al lugar para hacer el levantamiento de los cuerpos e iniciar la carpeta de investigación que permita saber lo que sucedió.