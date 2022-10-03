Trump demanda a CNN por difamación, pide 475 millones de dólares

Donald Trump demanda a la cadena de televisión CNN por difamación ante un tribunal federal de Florida.

Trump solicita 475 millones de dólares en concepto de daños punitivos y demanda que CNN habría llevado a cabo una "campaña de difamación y calumnia" contra él.

Trump afirma en su demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Fort Lauderdale, Florida, que CNN había utilizado su influencia como una organización de noticias influyente para derrotarlo políticamente.

CNN declinó hacer comentarios sobre el caso.

Trump afirma en la demanda que CNN ha utilizado contra él calificativos de difamación como "racista", "lacayo de Rusia", "insurreccionalista" y "Hitler".

La demanda se produce en un momento en el que Trump enfrenta una investigación penal del Departamento de Justicia por retener registros gubernamentales en su finca de Mar-a-Lago, en Florida, con posterioridad a dejar el cargo en enero de 2021.

