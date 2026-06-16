Ya hay fecha: Trump confirma cuándo se firmará el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Después de meses marcados por tensiones militares y preocupación internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno alcanzó un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto que mantenía en alerta a Medio Oriente y a los mercados globales; el mandatario aseguró este lunes que el pacto ya fue concluido y que su firma oficial está prevista para el próximo viernes .

La actualización fue dada a conocer durante la llegada de Trump a la ciudad francesa de Evian, donde participa en reuniones previas a la cumbre del G7; desde ahí, el presidente estadounidense afirmó que el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, estará completamente abierto una vez que entre en vigor el acuerdo.

¿Qué contempla el acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

Aunque el texto oficial aún no ha sido difundido, Trump adelantó que el documento podría hacerse público después de la ceremonia de firma prevista para este viernes en Ginebra.

Información dada a conocer durante las últimas horas señala que el entendimiento contempla medidas para restablecer la navegación en el Estrecho de Ormuz, una zona estratégica por donde circula una parte importante del petróleo que se comercializa en el mundo.

Además, el acuerdo incluiría mecanismos relacionados con el alivio de sanciones económicas y compromisos de cumplimiento entre ambas partes, elementos que serán detallados una vez que el documento sea firmado oficialmente.

El mandatario estadounidense también aseguró que las embarcaciones ya comienzan a transitar nuevamente por la región y descartó que se requiera una intervención internacional de gran escala para garantizar la reapertura de la ruta marítima.

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Donald Trump (@POTUS) llega al G7 en #Francia con tensiones abiertas; además, el pacto entre Estados Unidos e Irán cierra un ciclo de rivalidad pero deja dudas nucleares; también, #España supera las 900 mil… pic.twitter.com/o9OZ2rQsgZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 15, 2026

El anuncio cambia el panorama internacional

La actualización llega apenas un día después de que líderes internacionales comenzaran a confirmar avances en las negociaciones; entre ellos destacó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien informó que ambas naciones habían alcanzado un entendimiento para detener las acciones militares.

Según los reportes difundidos durante el fin de semana, el acuerdo contempla el cese de operaciones armadas y busca reducir el riesgo de una escalada que pudiera extenderse a otros territorios de la región.

La posibilidad de una solución diplomática también generó reacciones en los mercados internacionales, especialmente en el sector energético, donde los inversionistas siguieron de cerca cualquier señal relacionada con la reapertura del Estrecho de Ormuz.