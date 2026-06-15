Comienza la cumbre del G7 en Francia: ¿Qué es este grupo y qué temas clave marcarán la agenda global?

Los líderes del Grupo de los Siete (G7) inauguran este lunes 15 de junio de 2026 su cumbre anual en la ciudad de Evian-les-Bains, en el este de Francia. El encuentro de las economías más industrializadas del planeta se celebra en un momento de alta volatilidad mundial debido a los recientes giros en los conflictos armados, los desequilibrios financieros entre las potencias de Occidente y Asia, y la necesidad de regular el avance de las nuevas tecnologías.

La presidencia rotativa del bloque, ejercida este año por el gobierno francés tras suceder a Canadá, busca unificar posturas en un momento donde el multilateralismo tradicional enfrenta severos cuestionamientos ante el ascenso de nuevos bloques de poder político y económico.

¿Qué es el G7 y quiénes lo integran?

El G7 es un foro político y económico informal que no tiene una secretaría permanente ni estatus legal propio. Fue creado en 1975, a raíz de la crisis petrolera provocada por la OPEP, como un espacio de coordinación para que las naciones con mayor riqueza del mundo abordaran las perturbaciones de la economía global. En la actualidad, sus estados miembros concentran un Producto Interno Bruto (PIB) combinado de más de 50 billones de dólares, lo que representa casi la mitad de la economía mundial.

Los miembros permanentes del G7 son:

Estados Unidos

Reino Unido

Canadá

Francia

Alemania

Italia

Japón

La Unión Europea participa en todas las sesiones de trabajo como un bloque invitado, aunque no forma parte del núcleo de las siete naciones ni puede ejercer la presidencia rotativa. (Nota histórica: Rusia se incorporó al grupo en 1997, dando origen al G8, pero fue suspendida de forma indefinida en 2014 tras la anexión de la península de Crimea).

#IMPORTANTE | Previo a la cumbre del G7, Donald Trump aseguró que Irán se comprometió a no desarrollar armas nucleares, por lo que Estados Unidos aceptó un acuerdo para poner fin al conflicto.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/R2QfXQfz1m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 15, 2026

¿Qué temas se tratarán en la reunión?

Para la cumbre de 2026, los jefes de Estado han estructurado sus mesas de negociación en torno a cinco ejes de alta prioridad:

El nuevo escenario en Oriente Medio y el acuerdo con Irán: La cumbre coincide con el anuncio del memorando de entendimiento preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán para finalizar su reciente conflicto armado. Aunque la firma formal del documento está programada para el próximo viernes en Suiza, los líderes europeos del G7 buscarán conocer la letra chica del pacto de boca del presidente estadounidense Donald Trump. La prioridad absoluta para el bloque es definir los plazos para la reapertura definitiva del Estrecho de Ormuz al libre tránsito marítimo comercial. Para estas discusiones específicas, se integrarán a la mesa los líderes de Egipto, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.



El financiamiento de la guerra en Ucrania: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, asistirá de forma presencial a las sesiones en Francia. Tras cinco años de conflicto con Rusia, Zelenskiy planteará la necesidad de abrir negociaciones directas con Vladímir Putin, exigiendo un rol más activo por parte de los miembros europeos del G7 ante el temor de que Washington desvíe su atención hacia Medio Oriente. Los socios de la Unión Europea intentarán convencer a Trump de que el bloque continental ya asume la mayor parte de la carga financiera, militar y política del conflicto, buscando un consenso unificado frente a Moscú.



Desequilibrios económicos globales y la influencia de China: El gobierno francés ha sintetizado las tensiones comerciales en una premisa: "China produce demasiado, Estados Unidos consume demasiado y Europa invierte muy poco" . Existe una preocupación generalizada en Occidente por el superávit comercial récord de Pekín y los subsidios estatales a sus industrias de exportación. El presidente francés, Emmanuel Macron, impulsará un último intento de enfoque cooperativo antes de que la Unión Europea decida si endurece sus políticas arancelarias hacia los productos chinos.



. Existe una preocupación generalizada en Occidente por el superávit comercial récord de Pekín y los subsidios estatales a sus industrias de exportación. El presidente francés, Emmanuel Macron, impulsará un último intento de enfoque cooperativo antes de que la Unión Europea decida si endurece sus políticas arancelarias hacia los productos chinos. Regulación de la Inteligencia Artificial (IA): Francia extendió invitaciones a una docena de altos ejecutivos de la industria tecnológica global, entre los que destacan Sam Altman (CEO de OpenAI) y Dario Amodei (CEO de Anthropic). Las mesas de debate técnico se enfocarán en evaluar las amenazas existenciales y las oportunidades de desarrollo que presentan los modelos avanzados de IA, así como el diseño de infraestructura digital segura y mecanismos para la protección de menores de edad en entornos virtuales.



Crisis de deuda en naciones en desarrollo: El G7 tiene previsto emitir una declaración de intenciones para abordar el sobreendeudamiento que asfixia las economías de diversos mercados emergentes y países en desarrollo. Para ampliar la representatividad en este rubro, se sumarán a las deliberaciones los mandatarios de naciones invitadas como India, Corea del Sur, Kenia y Brasil.