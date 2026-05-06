“Estamos atrapados”: Pasajero revela lo que ocurre dentro del crucero con hantavirus en costas de África

La emergencia sanitaria a bordo del crucero MV Hondius suma un nuevo capítulo; un pasajero decidió romper el silencio y mostrar, desde dentro, cómo se vive el brote de hantavirus que ya ha dejado tres personas muertas y que mantiene a unos 150 pasajeros varados frente a costas de África.

¿Qué está pasando dentro del crucero con hantavirus?

A través de un video difundido en redes sociales, el pasajero Kasem Ibn Hattuta relató que las autoridades impidieron el desembarco del barco en Cabo Verde, ante la presencia de casos sospechosos.

Según su testimonio, médicos fueron enviados al buque para tomar muestras, pero hasta el momento no se ha permitido la evacuación general ni una resolución definitiva sobre el destino de los pasajeros. El viaje, que partió desde el sur de Argentina y tenía una duración de 35 días, debía concluir en Cabo Verde, pero la crisis sanitaria cambió el rumbo por completo.

¿Cómo ocurrió el brote de hantavirus y cuántas víctimas hay?

De acuerdo con el relato y datos confirmados por autoridades sanitarias, el brote inició con un pasajero de edad avanzada cuya salud se deterioró y falleció. Días después murió su esposa, y posteriormente se registró un tercer fallecimiento.

Además, al menos dos pasajeros más presentaron síntomas, lo que activó protocolos de emergencia. Uno de ellos fue evacuado previamente y dio positivo a hantavirus, un virus que generalmente se transmite por contacto con roedores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que, en casos raros, puede existir transmisión entre humanos en entornos cerrados, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

¿Hay pánico a bordo o calma entre los pasajeros del crucero MV Hountis?

Contrario a lo que se podría pensar, el pasajero asegura que la mayoría de las personas mantiene la calma; incluso afirmó que la cobertura mediática ha sido “exagerada”, recordando que el hantavirus no es nuevo y que su propagación entre humanos es poco común. Sin embargo, el barco permanece en una situación incierta, sin autorización para atracar y con personas aún bajo observación médica.

El caso del crucero pone sobre la mesa los retos de manejar brotes infecciosos en espacios cerrados y aislados; ¿hasta qué punto están preparados los protocolos internacionales para responder a emergencias sanitarias en alta mar?

