Trump vs México: La batalla contra el crimen organizado y la migración ilegal

Las amenazas comenzaron bien entrada la campaña electoral de Donald Trump, desde entonces la inoperancia del gobierno mexicano y su anchísima manga contra la violencia criminal de los carteles de la droga eran los protagonistas.

Y después de la amenaza, ya con el nuevo inquilino de la Casa Blanca instalado totalmenteen la mansión presidencial llegó el manazo.las causas eran las mismas, ya todos nos las sabíamos, justo como nos dicen loszampones que roban y roban en el transporte público el gobierno de Trump.

¿Qué le pasó? Trump quería sacarle agua a las piedras, que el negociazo de la migración ilegal mexicana, centro y sudamericana se terminara, y que los cárteles de la droga dejaran de operar abiertamenteen el país que para ellos tienepuros zapapachos.

Solo que Trump y seguro sus decenas de asesores se dieron cuentaque no, que del otro ladode su frontera sur,no había voluntad para aplacar al crimen organizado,impuestos a las importaciones no han terminado, el siguiente capítulo, según el propio Trump, no ha terminado, la historia de los impuestos a las importaciones no ha terminado,el siguiente capítulo, según el propio Trump, no ha terminado. ¿Llegará tan pronto se cumpla el próximo 2 de abril?