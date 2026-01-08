Trump habla con Petro y anuncia reunión bilateral en medio de tensiones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó sobre una llamada con su homólogo colombiano, Gustavo Petro y adelantó que ya se preparan encuentros diplomáticos de alto nivel en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que abordaron temas relacionados con drogas y otros desacuerdos entre ambos países.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Trump señaló que la llamada fue solicitada por Petro, a quien dijo haber escuchado para conocer su postura sobre los temas en discusión, y afirmó que valoró el tono de la conversación.
El mandatario estadounidense también adelantó que ya se realizan arreglos para una reunión entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller de Colombia, encuentro que se llevaría a cabo en la Casa Blanca, en Washington, D.C.
