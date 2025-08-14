Hoy No Circula 14 agosto: ¡Cuidado! Estos autos descansan en CDMX y Edomex
¡Atención! Hoy No Circula 14 de agosto en CDMX y Edomex. ¿Te toca descansar? Revise la multa que podría enfrentar y los detalles de las restricciones.
¿Planeas usar tu auto hoy? Antes de encender el motor, asegúrese de no cometer un error que pueda costarte caro. El programa Hoy No Circula se aplica con normalidad este jueves 14 de agosto de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios del Estado de México (Edomex).
Para este día, la restricción vehicular es para los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y que porten holograma 1 y 2. A continuación, te damos todos los detalles para que evites multas.
¿Qué autos no circularán hoy, 14 de agosto?
Este jueves 14 de agosto, el programa Hoy No Circula establece que los siguientes vehículos tienen restricciones:
- Engomado, verde
- Terminación de placas: 1 y 2
- Holograma: 1 y 2
Es importante recordar que los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de esta restricción y pueden circular sin problemas.
Multas por no respetar el Hoy No Circula
Si circulas con tu auto en un día de restricción, te arriesgas a una sanción económica considerable. La multa por no acatar el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex es de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto se traduce en un monto de entre $2,262 y $3,394 pesos.
Calendario completo del Hoy No Circula 2025
Para que no te tome por sorpresa y evites multas, aquí te compartimos el calendario completo de las restricciones vehiculares, que se mantiene sin cambios:
- Lunes, engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6.
- Martes, engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.
- Miércoles, engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.
- Jueves, engomado verde, terminación de placas 1 y 2.
- Viernes, engomado azul, terminación de placas 9 y 0.
Municipios del Edomex donde aplica el programa
El Hoy No Circula también es válido en varios municipios del Estado de México. Si vives o circulas por estas zonas, es vital que revises las restricciones.
- Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT): Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacас, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.
- Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.
- Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.
¿Qué autos deben verificar en agosto 2025?
El calendario de verificación vehicular se organiza conforme el color de engomado y el último dígito de la placa. En total, se tiene un mes para realizar el proceso, así que en agosto queda de la siguiente manera:
- Autos con engomado amarillo y terminación 5 o 6, fecha límite el 31 de agosto.
- Autos con engomado rosa y terminación 7 u 8, a partir del 1 de agosto hasta el 30 de septiembre como fecha límite.