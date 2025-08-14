Hoy No Circula 14 agosto: ¡Cuidado! Estos autos descansan en CDMX y Edomex

¿Planeas usar tu auto hoy? Antes de encender el motor, asegúrese de no cometer un error que pueda costarte caro. El programa Hoy No Circula se aplica con normalidad este jueves 14 de agosto de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios del Estado de México (Edomex).

Para este día, la restricción vehicular es para los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y que porten holograma 1 y 2. A continuación, te damos todos los detalles para que evites multas.

¿Qué autos no circularán hoy, 14 de agosto?

Este jueves 14 de agosto, el programa Hoy No Circula establece que los siguientes vehículos tienen restricciones:



Engomado , verde

, verde Terminación de placas: 1 y 2

1 y 2 Holograma: 1 y 2

Es importante recordar que los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de esta restricción y pueden circular sin problemas.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Si circulas con tu auto en un día de restricción, te arriesgas a una sanción económica considerable. La multa por no acatar el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex es de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esto se traduce en un monto de entre $2,262 y $3,394 pesos.

Calendario completo del Hoy No Circula 2025

Para que no te tome por sorpresa y evites multas, aquí te compartimos el calendario completo de las restricciones vehiculares, que se mantiene sin cambios:



Lunes , engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6.

, engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6. Martes , engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.

, engomado rosa, terminación de placas 7 y 8. Miércoles , engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.

, engomado rojo, terminación de placas 3 y 4. Jueves , engomado verde, terminación de placas 1 y 2.

, engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Viernes, engomado azul, terminación de placas 9 y 0.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Municipios del Edomex donde aplica el programa

El Hoy No Circula también es válido en varios municipios del Estado de México. Si vives o circulas por estas zonas, es vital que revises las restricciones.



Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT): Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacас, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacас, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec. Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST): Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco. Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Qué autos deben verificar en agosto 2025?

El calendario de verificación vehicular se organiza conforme el color de engomado y el último dígito de la placa. En total, se tiene un mes para realizar el proceso, así que en agosto queda de la siguiente manera:

