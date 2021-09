Turistas fingen ser indigentes para vacacionar gratis en Reino Unido

Hasta el popular pueblo de Torquay, localizado al sur de Reino Unido, han llegado numerosos turistas que presuntamente se hacen pasar por indigentes e instalan campamentos temporales para no pagar hospedaje.

Esto ocurre en el destino conocido como “Riviera inglesa”, cuyo paseo marítimo se ha llenado con casas de campaña de los viajeros que fingen ser personas sin hogar, aprovechando una legislación que permite esta actividad entre dicho sector de la población.

Roger Carter, presidente de un comité comunitario local, afirmó que lo anterior produce un “vacío legal” por parte de los turistas, quienes “disfrutan vacaciones gratis a costa de los contribuyentes”.

Carter declaró a medios internacionales que la molestía de los pobladores no es contra las personas sin hogar, sino hacia aquellos viajeros que deciden acampar gratis en el paseo marítimo de Torquay, al decir que son indigentes.

Un bloque de baños en Corbyn Head está cerrado. ¿Qué pasa con la higiene personal, a dónde van al baño? Tienes una playa familiar abajo donde los niños juegan en la arena.

Falsos indigentes provocan diferentes opiniones entre la población de Torquay

El líder comunitario calificó a los turistas como “oportunistas y gorrones” por fingir que son indigentes, y consideró que esto da una “imagen espantosa” a los otros visitantes de este destino que se hospedan en los hoteles.

Sin embargo, no todos los habitantes de este poblado de Reino Unido parecen molestarse. Christine Lillicrap dijo a un medio internacional que no tenía nada de malo que los turistas pusieran sus casas de campaña en el paseo marítimo, pues no estaban comprando segundas viviendas.

“Si los complejos turísticos no subieran sus precios, no serían tan buenos para ellos, espero que los viajeros disfruten”, dijo la mujer.

Ante la ola de reacciones, buenas y malas, el Consejo de Torquay confirmó que está al tanto de la situación y que sus agentes se han acercado a las zonas donde están los turistas para realizar los “controles de bienestar necesarios”.

“El Consejo está tomando las medidas necesarias para determinar el curso de acción apropiado. Tenemos que seguir procesos legales estrictos antes de que se pueda trasladar un campamento”, aseguró.

Torquay es una de las ciudades costeras más populares de Reino Unido, que llegó a un récord en el costo del hospedaje debido a las restricciones de viaje por la pandemia de Covid-19.

