Twitter demanda a Elon Musk por violar acuerdo de compra de la red social

Twitter Inc interpuso una demanda el martes 12 de julio a Elon Musk por violar el acuerdo de 44,000 millones de dólares para comprar la plataforma de redes sociales, y pidió a un tribunal de Delaware que ordene a la persona más rica del mundo completar la fusión a los 54,20 dólares por acción de Twitter acordados, según una presentación judicial.

“Habiendo montado un espectáculo público para poner a Twitter en juego, y habiendo propuesto y luego firmado un acuerdo de fusión favorable al vendedor, Musk aparentemente cree que él, a diferencia de cualquier otra parte sujeta a la ley de contratos de Delaware, es libre de cambiar de opinión, destrozar la empresa, interrumpir sus operaciones, destruir el valor de los accionistas y marcharse”, decía la demanda.

Musk había anunciado el viernes 8 de julio que puso fin al acuerdo porque Twitter lo había violado al no responder a las solicitudes de información sobre cuentas falsas o de spam en las plataformas, lo que es fundamental para su rendimiento empresarial.

Un día despúes, el presidente de Twitter, Bret Taylor, dijo en la plataforma de redes sociales que el directorio planeaba emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión con Musk.

“El directorio de Twitter está comprometida a cerrar la transacción en el precio y los términos acordados con el señor Musk...”, escribió Taylor.

El empresario respondió muy a su estilo y de manera irónica en su cuenta de Twitter respecto a la intensión de demanda por parte de Twitter, pero evitó hacer comentarios en público.

El contrato entre Musk y Twitter prevé que el multimillonario pague a la red social 1,000 millones de dólares de ruptura si no puede completar el negocio por razones de financiamiento o regulatorias. Sin embargo, la comisión de ruptura no se aplicaría si Musk rescinde el acuerdo por su cuenta.

Twitter dice que no incumplió acuerdo con Elon Musk

Twitter Inc dijo el lunes 11 de julio que no ha incumplido ninguna de las obligaciones del acuerdo de compra con el CEO de Tesla Inc, Elon Musk.

El multimillonario acusó a la compañía de redes sociales de incumplir múltiples disposiciones del pacto.

“Twitter ha incumplido múltiples disposiciones de ese acuerdo y parece haber hecho declaraciones falsas y engañosas en las que el señor Musk se basó al firmar el acuerdo de fusión”, dijo una presentación al regulador.

Entre los puntos que presuntamente violaron está la solicitudes de información sobre cuentas falsas o de spam en Twitter.

Musk también dijo que se iba porque Twitter despidió a ejecutivos de alto rango y a un tercio del equipo de adquisición de talento, incumpliendo la obligación de “preservar sustancialmente intactos los componentes materiales de su actual organización empresarial”.