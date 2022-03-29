Ucrania pide prohibir y criminalizar el símbolo “Z” que utiliza Rusia

Dmytro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, pidió que se prohíba el símbolo “Z”, porque, dijo, representa el apoyo a la agresión de las fuerzas de Rusia contra su país.

A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Ucrania hizo un llamado a todos los estados para criminalizar dicho símbolo, el cual los soldados rusos llevan estampado en sus tanques o lo pintan al entrar en poblaciones ucranianas.

Kuleba subrayó que el símbolo “Z” representa crímenes de guerra, ciudades bombardeadas y miles de ucranianos asesinados desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania el pasado 24 de febrero.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022

“Hago un llamado a los estados para que criminalicen el uso del símbolo ‘Z’ como una forma de apoyar públicamente la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. ‘Z’ significa crímenes de guerra rusos, ciudades bombardeadas, miles de ucranianos asesinados. Debe prohibirse el apoyo público a esta barbarie”, escribió Dmytro Kuleba en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

Desde antes del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, comenzó a verse la letra “Z” en convoyes militares que se movían en la frontera de Crimea y después que el Ejército ruso entró a Ucrania, el símbolo se hizo más popular.

¿Qué significa el símbolo Z en el Ejército ruso?

El Ministerio de Defensa de Rusia compartió a través de su cuenta de Instagram lo qué significa el símbolo de la letra “Z” marcado en sus vehículos militares, en algunas zonas invadidas de Ucrania e incluso se utiliza en Rusia como apoyo al Ejército.

El Ministerio de Defensa ruso explicó que la “Z” es una abreviatura de la frase rusa “Za podebu” que en español significa “por la victoria”. También la marca representa las palabras “desmilitarización” y “desnazificación”, que fueron las excusas que utilizó Putin para entrar en Ucrania.

Tras darse a conocer el significado del símbolo “Z”, un gimnasta ruso fue sancionado por la Federación Internacional de Gimnasia debido a que se presentó a recoger una medalla deportiva utilizando el símbolo “Z” en su uniforme.

A pesar que en el podium también se encontraban dos compañeros ucranianos. Posteriormente, Kuliak dijo que no se arrepentía de usar el símbolo “Z” y afirmó durante una entrevista con un medio ruso que si tuviera la opción, lo volvería a hacer.