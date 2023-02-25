SRE responde a Dina Boluarte: noticias de hoy 25 de febrero en México

Este sábado 25 de febrero 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó un comunicado en el que lamentó la decisión de retirar al embajador de Perú de México; por otro lado, se intensificó la tormenta invernal en California, Estados Unidos, y la Unión Europea anunció nuevas sanciones contra Rusia. Consulta estas y todas las noticias de hoy a continuación.



México responde a Diana Boluarte ante retiro de embajador de Perú

La SRE emitió un pronunciamiento público acerca de la decisión de la presidenta de Perú, Diana Boluarte, de retirar al embajador peruano de México. Lo anterior debido a los dichos negativos de AMLO sobre entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú.



Se intensifica tormenta invernal en California

Una tormenta invernal de movimiento lento se intensificó sobre California, lo que provocó una vista extraordinaria de copos de nieve alrededor de Los Ángeles.



Van 54 muertos por los deslaves en Brasil

En Brasil, los deslaves provocados por la lluvia la semana pasada en Sao Paulo, al día de hoy han dejado como saldo 54 muertos, incluidos 13 niños.



UE adopta nuevas sanciones contra Rusia

La UE prometió aumentar la presión sobre Moscú "hasta que Ucrania sea liberada", por lo que aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia.



FGR procederá penalmente contra juez que absolvió a Rosario Robles

La FGR calificó como un "acto de injusticia inaudito" el fallo del juez Roberto Omar Paredes Gorostieta, quien absolvió el viernes a Rosario Robles.



Abby Choi: Modelo de Hong Kong es asesinada por la familia de su esposo

La modelo Abby Choi fue presuntamente asesinada por la familia de su esposo, su cuerpo fue encontrado descuartizado al interior de un refrigerador.



AMLO comparte foto de un duende aluxe en recorrido del Tren Maya

AMLO compartió una foto tomada durante su recorrido del Tren Maya en la que aparece un supuesto duende que se dedica a cuidar la selva conocido como aluxe.



Por riesgo de fuga, juez niega prisión domiciliaria a Mario Marín

El exgobernador de Puebla, Mario Marín, deberá permanecer en penal del Altiplano, por el delito de tortura, informó la FGR, al confirmarse la prisión preventiva