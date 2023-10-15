Últimas noticias de hoy: Helicóptero del Ejército de Colombia se desploma

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy domingo 15 de octubre de 2023, para que estés al tanto de lo sucedido en México y el mundo. Lo más importante inicia en Colombia, donde un helicóptero del ejército cayó en una vivienda.

VIDEO: "¡Va a explotar!” Cae helicóptero del Ejército de Colombia sobre una casa

Un helicóptero que pertenece al Ejército de Colombia cayó encima de una casa. La aeronave se desplomó encima de una vivienda en la comunidad de Anorí, Antioquia, la mañana de este domingo 15 de octubre de 2023.

Ricardo B. Salinas busca al niño que lloró por recibir su primera fiesta de cumpleaños

En las últimas horas, el video de un niño de 8 años se volvió viral en redes sociales, pues es un pequeño que nunca había recibido una fiesta de cumpleaños y quien, al llegar al salón de clases de su escuela, fue sorprendido por sus compañeros y profesores, quienes le entonaron una canción para festejarlo ante la incredulidad del menor. Aunque el hecho sucedió en Antioquia, en Colombia, a través de redes sociales, Ricardo B. Salinas Pliego pidió ayuda para encontrar al niño, pues aseguró que dese cambiar su vida, junto a las de sus padres.