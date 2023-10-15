Ricardo B. Salinas busca al niño que lloró por recibir su primera fiesta de cumpleaños

En las últimas horas, el video de un niño de 8 años se volvió viral en redes sociales, pues es un pequeño que nunca había recibido una fiesta de cumpleaños y quien, al llegar al salón de clases de su escuela, fue sorprendido por sus compañeros y profesores, quienes le entonaron una canción para festejarlo ante la incredulidad del menor.

Su rostro lo dijo todo, pues se detiene justo en la puerta y ve cómo todos los alumnos le empiezan a cantar. Primero pone una cara de confusión y gira levemente su cuello, pero en el inconsciente ya lo tenía claro. Se trataba de una celebración para él y estaba recibiendo su primer "feliz cumpleaños" entonado desde la escuela.

El pequeño niño, de nombre Ángel, vio cómo no solo recibía el cántico de sus compañeros, sino que tenía un pizarrón adornado con personajes de Paw Patrol y el salón estaba decorado con globos, pero sobre todo, porque le esperaba un pastel y había un globo gigante con el número 8.

Ricardo B. Salinas Pliego pidió ayuda para encontrar al niño que lloró por su fiesta de cumpleaños

A pesar de que los hechos sucedieron en el departamento de Antioquia, en Colombia, a través de redes sociales, Ricardo B. Salinas Pliego pidió ayuda para encontrar al niño, pues aseguró que dese cambiar su vida, junto a las de sus padres.

¿¿Quién me ayuda a encontrar a los papás del niño para cambiarle la vida???



Hoy es sábado de cambiar el mundo de una familia 😎😌 https://t.co/Bl1baFLMDL — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 14, 2023

"¿¿Quién me ayuda a encontrar a los papás del niño para cambiarle la vida??? Hoy es sábado de cambiar el mundo de una familia", escribió el empresario mexicano, quien acostumbra ayudar a miles de personas y que es muy activo a través de redes sociales, por lo que al percatarse del conmovedor video, de inmediato quiso contactar a la familia de Ángel.

Cuando Salinas Pliego fue notificado de que el suceso ocurrió en Colombia, no cambió la postura y aseguró que "de donde sea, voy hasta allá", por lo que, si consiguen encontrar al jovencito, en los próximos días tendremos noticias sobre una nueva ayuda para mejorar la vida de una familia completa.

Ricardo B. Salinas Pliego ya regaló la mansión por los 30 años de TV Azteca

Fue el pasado 7 de octubre cuando finalizaron los regalos de Ricardo B. Salinas por los 30 años de TV Azteca, los cuales concluyeron con la notificación en vivo a una mujer trabajadora de Puebla, quien se ganó la mansión que había anunciado el fundador de la televisora varios meses atrás.

Se trata de Irene Manzano, quien radica en el estado de Puebla y a quien el “Tío Richie” felicitó a través de sus cuentas personales, pues le agradeció ser un ejemplo para los jóvenes de lo que implica ser “una mujer trabajadora”, ya que no solo estudió y se tituló, sino que ante la adversidad de la pandemia emprendió su propio negocio.

