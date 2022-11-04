Caso Ayotzinapa y contaminación en Nueva Delhi: Últimas noticias de México hoy 4 de noviembre

Estas son las últimas noticias de hoy viernes 4 de noviembre 2022, mantente informado a través del portal de Fuerza Informativa Azteca.

Últimas noticias hoy 4 de noviembre 2022

AMLO informa que hay dos detenidos más por el caso Ayotzinapa

Además de estos dos detenidos, el Presidente reiteró su compromiso para continuar con las investigaciones y castigar a los responsables del caso Ayotzinapa; asimismo, aseguró que sigue la orden de extradición de Tomás Zerón, otro implicado en el caso de los 43 normalistas.



Se pospuso la audiencia intermedia de Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados

Esta mañana dio comienzo en el Reclusorio Norte la audiencia intermedia del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por el caso Agronitrogenados ante los presuntos sobornos por más de 3 millones de dólares, que habría recibido de la empresa Altos Hornos de México. Sin embargo, la defensa del exdirector de Pemex, realizó una petición para que esta audiencia fuera pospuesta.



Smog cubre la ciudad de Nueva Delhi, India; se ordenó el cierre de escuelas

Este viernes se ordenó el cierre de escuelas en la ciudad de Nueva Delhi, luego de que la ciudad permanece bajo una neblina de smog tóxico desde ayer; las autoridades informaron que los niveles de contaminación del aire son altamente peligrosos para la salud.



Cuerpo de Ariadna López Díaz no presentaba huellas de violencia

Durante conferencia de prensa la Fiscalía de Morelos señaló que el cuerpo de la joven Ariadna López no presentaba huellas de violencia y según los primeros análisis, la muerte pudo ocurrir por congestión alcohólica y broncoaspiración. La joven fue hallada en esta entidad sin vida, tras tomar un taxi en la colonia Condesa, en la Ciudad de México.



Se desata balacera en el Centro Histórico de la Ciuda de México

En la calle de República de Uruguay, entre Isabel la Católica y Bolívar, en el Centro Histórcio de la CDMX, esta tarde se registró una balacera, presuntamente tras un intento de asalto.