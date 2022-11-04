AMLO revela que hay dos detenidos más por el caso Ayotzinapa

Hay dos implicados en el caso Ayotzinapa que ya fueron detenidos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Agregó en la mañanera de hoy que se tenían dos órdenes de aprehensión en contra de los dos presuntos responsables en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"Acaban de detener a dos más y ellos sí tenían dos órdenes de aprehensión de tiempo atrás”, reveló AMLO.

#EnLaMañanera | Suman dos nuevas detenciones por desapariciones de #Ayotzinapa según el Gobierno Federal pic.twitter.com/ThmUswTnuN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 4, 2022

El Presidente aseguró que siguen la orden de extradición de Tomás Zerón, otro implicado en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En días pasados, Alejandro Encinas reveló que Tomás Zerón, quien se desempeñó como ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) rechazó colaborar como testigo en la investigación del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

AMLO revela que en FGR filtrarían información a Murillo Karam

Durante la mañanera de hoy, López Obrador aseguró que dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) se buscó filtrar información sobre su orden de aprehensión a Jesús Murillo Karam.

"Lo que querían, hablando con claridad, es que no se detuviera al Procurador Murillo Karam. Si nos esperamos un mes, no detenemos a nadie, como muchos, porque ellos mismos se iban a encargar de informarle", indicó.

Así lo informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/t6oYxM9ni6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 4, 2022

AMLO reiteró su compromiso para continuar con las investigaciones y castigar a los responsables del caso Ayotzinapa y expresó su respaldo tanto a Alejandro Encinas como al nuevo fiscal en el caso.

En días pasados, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazó la veracidad de las capturas de pantalla que se presentaron como pruebas sobre la desaparición de los normalistas, tras un peritaje.

En respuesta, AMLO aseguró que confiaba en Encinas y que lo creía incapaz de desinformar y falsear información sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Es un hombre incapaz de falsear información, se tienen todos los elementos para sostener la investigación y se van a seguir haciendo averiguaciones, se va ir fortaleciendo esta investigación, se va hacer justicia”, expresó.

