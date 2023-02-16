Caso Aeromar, últimas noticias de México y el mundo

Estas son las últimas noticias para este 16 de febrero de 2023 en México y el mundo: AMLO anuncia denuncia para aerolínea mexicana Aeromar, la cual anunció el pasado 15 de febrero el cese de sus operaciones.

Denuncia contra Aeromar

Este jueves 16 de febrero, durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre el caso de la aerolínea mexicana Aeromar, la cual el pasado 15 de febrero anunció el cese de operaciones definitivas y afirmó que habrá una denuncia en contra.

28 preparatorias de la CDMX declaran huelga

Trabajadores del Sindicato del Instituto de Educación Media Superior acordaron irse a huelga porque les han negado nuevas plazas para docentes e investigadores.

AMLO analiza denuncia a abogado de Genaro García Luna

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que analiza una posible denuncia en contra del abogado de Genaro García Luna, César de Castro, por daño moral.

Caso Ciro Gómez Leyva

La Policía cumplimentó órdenes de aprehensión para cuatro de los 12 presuntos delincuentes en reclusión vinculados al atentado en contra del comunicador Ciro Gómez Leyva.

Inauguran vía principal para el AIFA

El día de hoy se realizó la inauguración del “Camino a Tonanitla”, la nueva vía principal hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al evento asistió el Presidente de la República AMLO.

Posponen por cuarta vez caso Agronitrogenados

Por cuarta ocasión, un juez de control federal pospuso la audiencia en la que se definiría si el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya es llevado o no a juicio por lavado de dinero ante el caso Agronitrogenados y el desfalco ocasionado a la empresa productiva del Estado mexicano.

Primera mujer comandante de vigilancia marítima

Por primera vez en la Marina, una mujer está al frente de una Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR).