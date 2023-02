Aeromar: AMLO descarta rescate y presentará denuncia por mala administración

Este jueves 16 de febrero, durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre el caso de la aerolínea mexicana Aeromar, la cual el pasado 15 de febrero anunció el cese de operaciones definitivas y afirmó que habrá una denuncia en contra.

“Aeromar fue una empresa mal administrada, de esos casos hay que quiebran las empresas pero no los dueños. Es como el Fobaproa: Bancos quebrados, y dueños ricos”, destacó.

Asimismo, dijo que, al parecer, los dueños de Aeromar se fueron a Israel y abandonaron la empresa con deudas desde antes de la pandemia y no le pagaban a los trabajadores.

AMLO afirmó que Aeromar cerró operaciones por una mala administración. En ese sentido, tocó el tema de los trabajadores afectados por vuelos cancelados y mencionó que podrán sumarse a dos aerolíneas que tomarán las operaciones de las rutas que dejó Aeromar.

Aeromar recibirá denuncia por no pagar Seguro Social de empleados y no pagar impuestos

AMLO destacó que Aeromar obtendrá una denuncia por parte de su gobierno por no pagar el Seguro Social a sus más de 500 empleados y no pagar impuestos.

“Es totalmente inviable en lo económico y comercial, no es posible rescatar algo que tiene un pasivo altísimo. Debe (Aeromar) hasta la renta de los aviones y no tienen bienes, deben combustible. Pero no perdieron eh, quedaron con deudas, pero los dueños por lo general se protegen. Se está presentando una denuncia”, declaró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelanta que dueños de #Aeromar serán denunciados por no pagar Seguro Social de empleados y no pagar impuestos. Además insiste en que este 2023 habrá aerolínea gubernamental pic.twitter.com/arZKI8FbOZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 16, 2023

AMLO anuncia la creación de Mexicana de Aviación

En ese sentido, AMLO anunció también que ya se está viendo la creación de Mexicana de Aviación y se prevé que antes de que concluya el año ya esté volando el nuevo Mexicana.

“Ya viene Mexicana, va a volver volar. Se están revisando algunas cosas, bienes, que no haya conflicto legal, pero ya trabajadores tanto en activo como jubilados aceptaron la propuesta y están contentos. Estamos a punto de llevar a cabo el acuerdo”, dijo AMLO.

Criticó también a quienes lo señalan por no haber concretado la venta de la aeronave TP-01, avión presidencial que compró Felipe Calderón y utilizó Enrique Peña Nieto.

AMLO negó la existencia de una iniciativa para reforma de leyes en materia de aviación que permita el cabotaje a empresas extranjeras.