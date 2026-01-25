Último día para pagar tu predial con hasta 30% de descuento en CDMX

La Ciudad de México ( CDMX ) mantiene vigente solo hasta esta fecha el descuento de hasta 30% en el pago del predial. El beneficio aplica para determinados contribuyentes y, de no realizar el pago en tiempo y forma, se pueden generar multas, recargos y otros adeudos fiscales.

¿Quiénes pueden aprovechar el descuento del predial en CDMX?

La Tesorería de la Ciudad de México mantiene vigente el programa de pago anual anticipado del predial 2026, el cual contempla descuentos y apoyos fiscales para distintos sectores de la población.

El beneficio aplica para propietarios de inmuebles habitacionales que realicen el pago anual anticipado. Durante enero, los contribuyentes pueden acceder a un descuento del 8% al cubrir el monto total del impuesto.

2026 inicia con beneficios fiscales para ti. 🥳📅

Aprovecha el 8% de descuento en el pago anual anticipado de tu predial durante enero.

💸 Consulta los puntos de pago en https://t.co/AyyEZiU7lk o paga en la App Tesorería CDMX.#TuMejorAñoFiscal #PagaAntesPagaMenos #LaSAFContigo pic.twitter.com/Susnj9DVqS — Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) January 23, 2026

Además, existen beneficios fiscales especiales para personas adultas mayores y grupos vulnerables. En el caso de inmuebles con un valor catastral menor a 2 millones 808 mil 466 pesos, se establece una cuota fija bimestral de 68 pesos. Para propiedades con un valor superior a ese monto, se otorga un descuento del 30% en el pago del predial.

El pago puede realizarse en la Tesorería, en más de 8 mil 800 puntos auxiliares, así como en línea y mediante la App Tesorería CDMX.

El descuento por pago anual anticipado del predial en la CDMX se puede aprovechar hasta el 31 de enero. Durante todo enero aplica el 8% de descuento; a partir de febrero ya no se mantiene ese beneficio (baja al 5%).

¿Qué pasa si no pagas tu predial a tiempo en CDMX?

Si el predial no se paga dentro de los plazos establecidos, el adeudo genera recargos y actualizaciones, lo que incrementa el monto final.

También pueden aplicarse multas administrativas y presentarse complicaciones para realizar trámites relacionados con el inmueble, como compraventas, herencias o regularizaciones.

Las autoridades recomiendan aprovechar los descuentos vigentes y los apoyos fiscales disponibles para evitar cargos adicionales y mantener el inmueble en regla.