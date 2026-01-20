UNAM crea nueva prueba rápida para identificar el VPH en una hora

La detección oportuna de padecimientos graves representa una diferencia vital en la calidad de vida de las mujeres. Ante este panorama, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha instalado un módulo especializado en la Facultad de Ciencias para ofrecer un innovador examen que identifica el Virus del Papiloma Humano .

Este esfuerzo académico busca captar la atención de la población joven, como el caso de Sofía Laguna, estudiante de veintiún años que, por temor a procedimientos invasivos, nunca se había sometido a un Papanicolau, estudio convencional para prevenir el cáncer cervicouterino .

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, anualmente surgen 4 mil diagnósticos nuevos de dicho cáncer en el país, vinculándose más de la mitad con la presencia del VPH. Tatiana Fiordelisio, encargada del Laboratorio Nacional Soluciones Biomiméticas, advierte que México enfrenta un rezago diagnóstico severo, pues apenas el 16 por ciento de la ciudadanía se somete a tamizajes . El Papanicolau, aunque común, suele identificar el problema cuando las células ya presentan alteraciones visibles, mientras que la nueva tecnología universitaria permite un hallazgo mucho más temprano.

Tecnología mexicana de alta precisión

Científicos de la máxima casa de estudios dedicaron una década de investigación para perfeccionar esta autoprueba capaz de reconocer 24 variantes distintas del patógeno. Para garantizar la efectividad del proceso, las pacientes deben cumplir requisitos mínimos, tales como evitar relaciones sexuales durante la jornada previa y abstenerse del uso de óvulos o lavados vaginales. Según el testimonio de las participantes, la toma de muestra resulta cómoda y carece de la naturaleza invasiva de otros métodos médicos tradicionales.

Una vez recolectada, la evidencia biológica es procesada mediante la técnica de PCR, similar a la metodología empleada para diagnosticar COVID-19.

El material genético se analiza a través de un biosensor avanzado que arroja resultados precisos en un lapso inferior a 60 minutos. Desde octubre de dos mil veinticinco se han procesado cien registros, sin embargo, el equipo de investigación requiere alcanzar las tres mil evaluaciones para conseguir el aval de las instituciones sanitarias competentes.

El objetivo final de la UNAM es transitar de las pruebas universitarias a la comercialización masiva en clínicas y farmacias durante el próximo año. No obstante, este avance depende de que aumente la participación de voluntarias interesadas en este servicio, el cual mantiene un costo significativamente más bajo que en establecimientos particulares.

En situaciones donde el diagnóstico resulte positivo, el personal universitario brinda orientación inmediata para canalizar a la paciente hacia una atención clínica especializada, asegurando un acompañamiento integral frente a la infección.

