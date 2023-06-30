Unesco aprueba regreso de Estados Unidos tras cinco años de ausencia

Los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) aprobaron el reingreso de Estados Unidos tras la abrupta salida durante el mandato del expresidente republicano Donald Trump.

En conferencia extraordinaria de este viernes 30 de junio, los representantes de los países respaldaron la propuesta con 132 votos a favor, 15 abstenciones y 10 en contra. El acuerdo obliga a los Estados Unidos a comprometerse a pagar, de forma inmediata, la deuda millonaria que acumula con la Unesco desde el 2011.

La abrupta salida de Estados Unidos se originó hace más de una década cuando la organización tomó la decisión de incluir a Palestina como un miembro más. Desde entonces, el país norteamericano dejó de pagar las cuotas con las que opera la agencia de la ONU.

¡Es un gran día para la Unesco! Aprovechando el impulso que nuestra Organización ha recuperado en los últimos años, una vez más avanza hacia la universalidad, con el regreso de Estados Unidos. Quisiera felicitar a nuestros 193 Estados miembros por su decisión", expresó la directora de la organización, Audrey Azoulay.

EU vuelve por avance de China

La administración del presidente Joe Biden ha informado que busca regresar tras el amplio avance que está teniendo China en la elaboración de políticas públicas en la Unesco, principalmente en materia de inteligencia artificial.

It’s a great day for @UNESCO! Building on the momentum our Organization has regained in recent years, it is once again moving towards universality, with the return of the #UnitedStates of America. I would like to congratulate our 193 Member States for their decision. pic.twitter.com/zm5FMp1wCl — Audrey Azoulay (@AAzoulay) June 30, 2023

Estados Unidos ha estado ligado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura desde su creación y eventual entrada en vigor, el 4 de noviembre de 1946, sin embargo, ha salido en dos ocasiones por distintos conflictos políticos.

¿Qué es la Unesco y qué misión tiene?

De acuerdo con su página oficial, la Unesco es el organismo dedicado a conseguir el establecimiento de la paz mediante la cooperación internacional en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación e información.

"Una paz fundada exclusivamente en los acuerdos políticos y económicos entre gobiernos no basta para obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos. Por consiguiente, la paz debe basarse en el diálogo, la comprensión mutua y la solidaridad intelectual y moral de la humanidad", expone la visión de la Unesco.