Estuvo desaparecido por seis meses y lo encontraron en una maleta abandonada: Así localizaron al joven de 17 años, Alejandro Romero, en Villanueva, Zacatecas

La búsqueda de un joven de 17 años en Zacatecas terminó con un hallazgo macabro y la peor noticia para sus seres queridos. Alejandro Romero, a quien se le perdió el rastro desde febrero pasado, fue encontrado sin vida adentro de una maleta abandonada en un terreno de Villanueva.

Esto es lo que se sabe del terrible hallazgo.

Menor de edad desapareció hace seis meses

Alejandro Romero fue reportado como desaparecido el 21 de febrero de 2026. Desde ese momento, su familia no dejó de moverse para tratar de encontrarlo.

Durante casi medio año difundieron su ficha de búsqueda sin tener pistas sobre su paradero, con la esperanza de volver a verlo con bien.

¿Cómo encontraron el cuerpo del menor?

Fue tras el reporte sobre un bulto sospechoso abandonado en un predio del municipio de Villanueva, Zacatecas que la familia de Alejandro pudo dar con él.

Las autoridades hallaron el cuerpo de una persona metido en una maleta. La policía acordonó el área para que los peritos levantaran el cuerpo y las evidencias del lugar.

#DóndeEstá | María Guadalupe Rodríguez Flores desapareció en las calles de la colonia Villa Gustavo A. Madero el lunes 10 de agosto; la Fiscalía emitió la Alerta AMBER.



Si tienes información que ayude para dar con su paradero no dudes en acercarte con las autoridades.… pic.twitter.com/e1Hwhkh0Bw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 11, 2026

Colectivos de búsqueda confirman la localización del menor

Integrantes de colectivos de personas desaparecidas informaron que la familia del adolescente les confirmó de manera directa la noticia.

Tras las revisiones y la identificación de los restos hallados en Villanueva, se estableció que el cuerpo era del joven al que buscaban desde hace casi seis meses.

Fiscalía de Zacatecas abre carpeta de investigación

Ante la confirmación de la identidad del muchacho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas inició la carpeta de investigación.

Los agentes del Ministerio Público están reuniendo datos donde dejaron la maleta para armar la ruta de lo que pasó y tratar de ubicar a los responsables.

La familia de Alejandro está a la espera de respuestas, pues el asesinato del joven no debería de quedar impune y no tendría que ser una carpeta de investigación más.

Por ahora las autoridades no han dado detalles de la línea que seguirán para ubicar el móvil y a los asesinos.