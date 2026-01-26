¡Crisis en universidades públicas de México! Instituciones en quiebra y miles de empleados que ganan menos del mínimo

Al menos 30 universidades públicas en México se encuentran en graves problemas económicos, incluso algunas de ellas tuvieron inconvenientes para pagar aguinaldos a finales del 2025.

Entre los casos más graves están la Universidad Autónoma de Sinaloa o la Universidad Autónoma del Estado de México.

¡Presupuesto insuficiente! Inflación devora el aumento a universidades públicas

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación

Superior (ANUIES) ya encendió las alertas y está pidiendo al Gobierno de México, asignar recursos adicionales para que las universidades públicas puedan operar correctamente a lo largo de este 2026.

Además, reclaman que el aumento del 1.8% del presupuesto no es suficiente, pues se desvanece ante la inflación en México en 3.5% que la Secretaría de Hacienda Estimo para este año.

A esto se le suman las problemáticas de cada institución de educación superior.

“Las mismas instituciones que presentan diversas situaciones como desvío de recursos, corrupción al interior de las instituciones, etcétera”, explicó Erik Juárez Pineda, director de proyectos “Dialoga MX”.

Universidades públicas endeudadas por más de 40 millones de pesos

Además, la ANUIES calcula que del 2018 a la fecha, los adeudos de estas universidades públicas ascienden a los 42 mil 600 millones de pesos.

Y eso no es todo, ahora los sindicatos de estas escuelas revelaron que existen al menos de 150 mil trabajadores al servicio del estado que ganan menos del salario mínimo.

“Que es obligatorio bajo pena de multa o bajo pena de prisión según la ley federal del trabajo eh? Hay penas incluso hasta de cuatro años y multas medidas ya en UMAS pues también sustantivas”, dijo Luis Bueno Rodríguez, Coordinador Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior.

Desalojo en las Universidad del Bienestar: Estudiantes se quedan sin plantel por falta de pago

El aumento al salario mínimo que las universidades no pueden pagar

El problemas con las universidades públicas sigue agravándose, pues a partir de enero 2026, el salario mínimo registró un nuevo aumento del 13% para quedar en 315 pesos con 4 centavos al día, y 440 pesos con 87 centavos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte.

“El estado mexicano se convierte en el principal violador de sus propias leyes en materia laboral”, compartió Leticia Reyes Normandía, Secretaria de Relaciones al Exterior.

Y es que si no hay dinero para pagar sueldos y prestaciones, menos hay dinero para proyectos de investigación, materiales o mantenimiento de instalaciones.