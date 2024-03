VIDEO: Usuario le propina brutal golpiza a conductor del transporte público en Jalisco

¡A mano limpia! En Zapopan, Jalisco, un usuario del transporte público se fue a los golpes con el conductor de la ruta 633; el hecho quedó grabado y fue difundido en redes sociales, donde las reacciones de apoyo y críticas a los involucrados en este hecho no se hicieron esperar.

El video de la cámara del camión muestra el momento exacto en que el conductor le pide a un pasajero que baje los pies del ‘tablero’ de la unidad. En ese momento el usuario, quien viaja acompañado por un menor se niega, por lo que el chofer los baja con su mano y es cuando comienza la agresión.

Rápidamente el usuario aparta al menor con el que se encontraba y se lanza sobre el operador a quien golpea de forma salvaje en el rostro y cuerpo.

Fue captada la golpiza que un usuario le propinó a un chofer del transporte público en Zapopan, #Jalisco



Aparentemente, se enojó porque le pidieron que bajara el pie del tablero; el hecho ha dividido opiniones entre los usuarios.



Una nota de @JC_Reportero — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 9, 2024

Cuestionan transporte público de Guadalajara, Jalisco

El hecho ha dividido opiniones y también acrecentó las inconformidades sobre el estado del transporte público en la entidad.

“Es una porquería porque ahorita me acaba de dejar uno que no va lleno y lo alcancé y le hice para que me abriera y me dijo que me esperara al siguiente, son maleducados. En ocasiones también los usuarios son muy groseros con los choferes”, expusieron algunas usuarias a Fuerza Informativa Azteca.

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento de parte de la Secretaría de Transporte de Jalisco acerca de una posible sanción al conductor de la ruta que recorre gran parte de la zona poniente de Guadalajara.

¿De cuánto es la tarifa del transporte público en Jalisco?

El costo del pasaje del transporte público en Jalisco es de 9 pesos con 50 centavos durante todo el año 2024. Esta tarifa se mantendrá hasta finalizar el sexenio de Enrique Alfaro tras un acuerdo que alcanzó el Comité Técnico de Validación de Tarifas del gobierno del estado.

“Dicha tarifa fue aprobada en agosto de 2018 durante la pasada administración, lo que significó un incremento, pues del 2013 al 2018 el costo del pasaje pasó de 6 a 9 pesos con 50 centavos, lo que representó un 58% de aumento”, expuso el Comité Técnico de Validación de Tarifas.