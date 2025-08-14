Una nueva serie de nuevos videos con imágenes inéditas de cámaras corporales de oficiales, junto con documentos liberados tras más de tres años de batallas legales, sacan a la luz la cruda realidad vivida el 24 de mayo de 2022, durante el tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde, en Texas.

Nuevos videos de cuerpo policial en Uvalde revelan desesperación, confusión y fallos graves

¿Qué muestran los nuevos videos de Uvalde? Padres angustiados suplicando a la policía que intervenga desesperadamente: “¿En qué salón está mi hija?”, “Si ustedes no entran, yo entro… mi hijo está ahí”.

Una demora letal, a pesar de la presencia de prácticamente 400 agentes en el lugar, el atacante no fue confrontado durante más de 70 minutos, mientras continuaba atacando dentro del salón.

#EU | 🔴 Nuevos videos revelan el horror del tiroteo en la primaria Robb en Uvalde

Cámaras corporales muestran a policías negociando con el atacante mientras niños lloraban en los salones.



Pete Arredondo vuelve al ojo del huracán por tratar a Salvador Ramos como "sujeto…

¿Confusión interna? Se observan oficiales indecisos, algunos sugieren entrar con gas o buscar una llave; otros permanecen fuera sin liderazgo claro. También se revelaron fallos sistémicos: Las imágenes y registros revelan múltiples fallas en la respuesta policial: falta de comando claro y evaluación errónea de la situación como “tirador atrincherado” en lugar de “tirador activo”.

Herramientas técnicas disponibles fueron subutilizadas o se esperó demasiado tiempo antes de actuar. alarmantes llamadas al 911 desde dentro del salón, de profesoras y alumnos, rogando por ayuda.

Investigaciones y consecuencias tras tiroteo en Uvalde

Solo dos oficiales, el exjefe Pete Arredondo y otro agente, enfrentan cargos por poner en riesgo a menores; ambos han declarado no culpables. El juicio está programado para octubre de este 2025.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y legisladores de Texas han criticado fuertemente el operativo como una cadena de fallos que costó vidas.

Cabe decir que este nuevo material no solo arroja luz sobre las injustificadas demoras, sino que también reaviva el dolor en una comunidad que aún busca respuestas; ¿podrán estas revelaciones impulsar un cambio real en protocolos de actuación ante emergencias masivas?

