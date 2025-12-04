El Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, compartió la decisión del país sudamericano de exonerar visas a ocho países del mundo que estaban sujetos a restricciones migratorias.

Esta política significa que Bolivia le extiende la mano al mundo, facilitando el acceso al país. El Canciller explicó que esta iniciativa responde a la premisa de “traer el mundo a Bolivia y llevar Bolivia al mundo”, buscando dejar de ser un país que obstaculiza el turismo.

La exención de visas permite a los ciudadanos de las naciones beneficiadas conocer los atributos del país y estrechar lazos de amistad. El turismo es reconocido como un elemento fundamental para la convivencia entre los pueblos y el conocimiento de culturas.

Nota de prensa | Bolivia elimina desde hoy restricciones políticas de visado a ocho países y abre una nueva etapa de puertas abiertas al mundo

Cancillería de Bolivia December 1, 2025

Países beneficiados con la nueva política de Bolivia

La exoneración de visas se aplica a ciudadanos de ocho naciones que antes estaban sujetas a limitaciones por razones políticas.Estos países fueron incluidos en el Grupo I, lo que significa que pueden ingresar sin el requisito de visa:



Estados Unidos

Israel

Corea del Sur

Emiratos Árabes Unidos

Sudáfrica

Bulgaria

Malta

Rumania

60 Años de Relaciones Diplomáticas: Corea del Sur y Bolivia

El ministro @g_espinoza participó en la celebración del 60° Aniversario del Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre la República de Corea del Sur y el Estado Plurinacional de Bolivia. 🇰🇷🇧🇴 Min. Economía December 3, 2025

En una conversación con Fuerza Informativa Azteca (FIA), e Canciller Aramayo detalló que las decisiones pasadas de imponer visas a países como Estados Unidos e Israel, impuestas por los gobiernos anteriores, fueron “carentes de contenido”.

Estas medidas generaron un perjuicio económico al país, estimado en alrededor de 900 millones de dólares en pérdidas.

Aramayo señaló que el país se aisló del mundo, dando la señal de que Bolivia se cerraba y no deseaba convivir. La falta de turistas afectó la hotelería, la gastronomía, el sector textil y la generación de ingresos para el cuidado del patrimonio, golpeando la economía micro.

Buen impacto económico para Bolivia

El anuncio de la exoneración recibió un rebote muy positivo, generando una “algarabía” en la población boliviana, especialmente entre la gente relacionada con el comercio, el turismo, la artesanía y el transporte. Los medios internacionales hicieron eco de esta nueva orientación.

El Gobierno estima que esta apertura podría generar un flujo de aproximadamente 80 millones de dólares entre 2026 y 2030, a través del aumento del turismo y la actividad comercial. El Canciller aseguró que esta es una “luz al final del túnel” que activa la economía de la ciudadanía.

Hemos decidido eliminar las visas para una serie de países, una medida que permitirá recuperar visitantes perdidos y reactivar la economía mediante el turismo. Esta decisión surge porque Bolivia dejó de percibir más de 80 millones de dólares debido a la exigencia de visas Rodrigo Paz Pereira December 1, 2025

Renovación en el gobierno boliviano

La iniciativa política forma parte de la nueva administración en el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, el cual está comandado por el recién electo presidente, Rodrigo Paz.

El mandatario del país sudamericano dejó claro que la intención del nuevo gobierno es la renovación, inversión y la inclusión social.