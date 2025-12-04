Bolivia extiende la mano al mundo; determina prioridades y anuncio retiro requisito de visa a 8 países
En entrevista con FIA, el canciller Fernando Aramayo, anunció la exoneración del requisito de visas para ocho países, marcando un “giro de 180 grados” en su política exterior.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, compartió la decisión del país sudamericano de exonerar visas a ocho países del mundo que estaban sujetos a restricciones migratorias.
Esta política significa que Bolivia le extiende la mano al mundo, facilitando el acceso al país. El Canciller explicó que esta iniciativa responde a la premisa de “traer el mundo a Bolivia y llevar Bolivia al mundo”, buscando dejar de ser un país que obstaculiza el turismo.
La exención de visas permite a los ciudadanos de las naciones beneficiadas conocer los atributos del país y estrechar lazos de amistad. El turismo es reconocido como un elemento fundamental para la convivencia entre los pueblos y el conocimiento de culturas.
Nota de prensa | Bolivia elimina desde hoy restricciones políticas de visado a ocho países y abre una nueva etapa de puertas abiertas al mundo— Cancillería de Bolivia 🇧🇴 (@MRE_Bolivia) December 1, 2025
🔗 https://t.co/f4zDwjNjr0#SiempreBolivia pic.twitter.com/xfxPfkYu9b
Países beneficiados con la nueva política de Bolivia
La exoneración de visas se aplica a ciudadanos de ocho naciones que antes estaban sujetas a limitaciones por razones políticas.Estos países fueron incluidos en el Grupo I, lo que significa que pueden ingresar sin el requisito de visa:
- Estados Unidos
- Israel
- Corea del Sur
- Emiratos Árabes Unidos
- Sudáfrica
- Bulgaria
- Malta
- Rumania
1) 60 Años de Relaciones Diplomáticas: Corea del Sur y Bolivia— Min. Economía (@EconomiaBo) December 3, 2025
El ministro @g_espinoza participó en la celebración del 60° Aniversario del Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre la República de Corea del Sur y el Estado Plurinacional de Bolivia. 🇰🇷🇧🇴#SiempreBolivia pic.twitter.com/wQ5SBb9svN
En una conversación con Fuerza Informativa Azteca (FIA), e Canciller Aramayo detalló que las decisiones pasadas de imponer visas a países como Estados Unidos e Israel, impuestas por los gobiernos anteriores, fueron “carentes de contenido”.
Estas medidas generaron un perjuicio económico al país, estimado en alrededor de 900 millones de dólares en pérdidas.
Aramayo señaló que el país se aisló del mundo, dando la señal de que Bolivia se cerraba y no deseaba convivir. La falta de turistas afectó la hotelería, la gastronomía, el sector textil y la generación de ingresos para el cuidado del patrimonio, golpeando la economía micro.
Buen impacto económico para Bolivia
El anuncio de la exoneración recibió un rebote muy positivo, generando una “algarabía” en la población boliviana, especialmente entre la gente relacionada con el comercio, el turismo, la artesanía y el transporte. Los medios internacionales hicieron eco de esta nueva orientación.
El Gobierno estima que esta apertura podría generar un flujo de aproximadamente 80 millones de dólares entre 2026 y 2030, a través del aumento del turismo y la actividad comercial. El Canciller aseguró que esta es una “luz al final del túnel” que activa la economía de la ciudadanía.
Hemos decidido eliminar las visas para una serie de países, una medida que permitirá recuperar visitantes perdidos y reactivar la economía mediante el turismo. Esta decisión surge porque Bolivia dejó de percibir más de 80 millones de dólares debido a la exigencia de visas, un…— Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) December 1, 2025
Renovación en el gobierno boliviano
La iniciativa política forma parte de la nueva administración en el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, el cual está comandado por el recién electo presidente, Rodrigo Paz.
El mandatario del país sudamericano dejó claro que la intención del nuevo gobierno es la renovación, inversión y la inclusión social.
Al mediodía, Bolivia se unió en un solo canto. Millones de bolivianas y bolivianos entonaron el Himno Nacional, símbolo de identidad y principios que nos sostienen. El canciller Fernando Aramayo Carrasco acompañó este homenaje que reafirma nuestro compromiso con la patria. pic.twitter.com/lm6ahaSfj2— Cancillería de Bolivia 🇧🇴 (@MRE_Bolivia) November 18, 2025