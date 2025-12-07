India, el quinto mercado aéreo más grande del mundo con más de 240 millones de pasajeros al año, se hundió en el caos. Indigo, la aerolínea más grande del país, canceló cientos de vuelos, dejando a miles de pasajeros atrapados en los principales aeropuertos, especialmente en Mumbai y Bangalore.

La raíz de la crisis es la falta de planificación por parte de la aerolínea. Las cancelaciones se debieron a las nuevas regulaciones que limitan las horas máximas de vuelo de los pilotos. Al no contar con suficiente personal o programación adecuada para cumplir la nueva normativa, la aerolínea se vio obligada a detener sus operaciones de forma masiva.

Caos en los cielos de #India...



La mayor aerolínea del país canceló cientos de vuelos y dejó a miles de pasajeros varados en #Mumbai y #Bangalore



La causa: nuevas reglas que limitan las horas de vuelo de los pilotos y una planificación deficiente.



Una nota de @christarriet en… pic.twitter.com/lzAKG9tmeV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 7, 2025

Precios de boletos se disparan en la aerolínea

Como consecuencia de las cancelaciones masivas de vuelos, los precios de los boletos aéreos se dispararon rápidamente. La escasez de opciones de vuelo provocó que los pocos asientos disponibles alcanzaran tarifas inaccesibles para la mayoría de los viajeros.

En los aeropuertos, la situación es de desesperación. Familias con niños, ancianos y pasajeros con equipaje pesado permanecen varados sin recibir información clara sobre la reprogramación de sus vuelos. La falta de comunicación agravó la frustración de los viajeros afectados.

Gobierno de India interviene con topes a tarifas

Ante la crisis y el caos generado, el gobierno indio se vio obligado a intervenir rápidamente para tratar de aliviar la situación. Una de las medidas fue imponer topes a las tarifas aéreas, buscando frenar la especulación y los precios desorbitados.

Además, el gobierno anunció la habilitación de trenes especiales en rutas clave para ayudar a transportar a los miles de pasajeros que quedaron sin medio de transporte, intentando aliviar el congestionamiento en las terminales aéreas.

IndiGo canceled thousands of flights this week, prompting India to cap fares and announce rule exemptions for the airline amid pilot-union opposition. More here: https://t.co/BDTnHOkjCg pic.twitter.com/OnBBrQAduv — Reuters Business (@ReutersBiz) December 6, 2025

Falla planificación aérea en India

Esta crisis demuestra que incluso los mercados aéreos más grandes y dinámicos del mundo, como el de India, pueden sucumbir al caos. El principal problema radica en la falla de planificación y en una infraestructura que no da abasto para manejar una situación de emergencia de esta magnitud.

Lo que ocurrió pone en evidencia la necesidad de mejorar la coordinación entre las aerolíneas y las autoridades, y asegurar que la infraestructura de transporte sea lo suficientemente bien planeada para soportar nuevas regulaciones sin colapsar y convertir el simple hecho de volar en una “verdadera pesadilla”.