Una investigación policial en Londres, Reino Unidos, reveló la existencia de una red internacional que se dedicaba a enviar celulares robados a China, donde se vendían a un alto costo por el lugar de origen.

Se estima que la organización podría haber exportado hasta 40 mil celulares, principalmente de la marca más famosa del mundo, conocida por su icónica manzana.

Robo de celulares: un delito en aumento en el Reino Unido

Los robos de celulares en la capital británica representan casi el 40 % de todos los hurtos, es decir, un atraco cada ocho minutos. Lo que encendió las alertas para las autoridades, quienes en diciembre de 2024 empezaron a detectar el modus operandi de una red criminal.

En un principio, la policía detectó un envío sospechoso cerca del aeropuerto de Heathrow, que contenía mil teléfonos inteligentes robados.

En dicho operativo, dos hombres fueron arrestados en el norte de Londres, y se recuperaron más de dos mil dispositivos. Posteriormente, las autoridades detuvieron a otras 15 personas vinculadas tanto a robos callejeros como al manejo y exportación.

Fue ahí donde se descubrió que los criminales recibían hasta 300 libras por cada teléfono, mientras que su venta en China podía alcanzar los 5 mil dólares, haciendo que los dispositivos de la manzana fueran altamente codiciados en el mercado negro.

¿Por qué se enviaban celulares robados a China?

La operación, denominada EchoSteep, utilizó tecnología avanzada para rastrear envíos, así como herramientas proporcionadas por el fabricante de los celulares, lo que permitió localizar y bloquear los dispositivos robados.

“Hicimos algunas averiguaciones preliminares donde identificamos que casi todos los teléfonos que pudimos rastrear fueron robados, y nos dimos cuenta de que probablemente se trataba de un problema mucho mayor” narró un sargento detective de la Policía Metropolitana de Londres.

Lo que hacía que estos celulares fueran especialmente valiosos era que tenían acceso libre a Internet, lo que permitía evadir la censura en el gigante asiático, donde solo aplicaciones como Douyin, Wechat, Weibo, entre otras están disponibles.

Aunque la operación ha logrado reducir los robos y recuperar miles de dispositivos, las autoridades advierten que la lucha contra este tipo de crimen no termina en la calle, ya que es necesario atacar a toda la cadena, desde el ladrón hasta el mercado internacional.

